Caso hará una consulta popular sobre la línea de media tensión en Redes

El alcalde de Caso, el socialista Miguel Ángel Fernández, realizará en las próximas semanas una consulta popular sobre el proyecto de EDP para instalar un nuevo tendido de media tensión (24 kilovoltios) entre las localidades de La Marea y Bezanes para dar servicio a los concejos de Caso y Piloña. El debate, enconado desde el pasado viernes y con protesta popular ayer en Campo de Caso, está en si la línea irá soterrada o precisará la instalación de 70 torres eléctricas.

Los vecinos e IU acusan al alcalde de haber cambiado de opinión y de defender en un primer momento el soterramiento y ahora "plegarse" a las peticiones de la empresa energética y aceptar que la línea sea aérea.

Fernández aseguró que enviará una carta a todos los vecinos del concejo explicando la situación y posteriormente efectuará una consulta popular.

Este miércoles, durante la celebración del Pleno municipal, un grupo de vecinos mostraron ya su rechazo a la postura del alcalde. IU acusa al alcalde de "aceptar dócilmente queque la nueva red se realice sin ningún tipo de respeto a un entorno único como lo es el Parque Natural de Redes, declarado, además, Reserva de la Biosfera". La coalición ha exigido al regidor "que escuche el malestar de la ciudadanía".

Empresarios del Parque Natural piden el soterramiento de la línea

Las empresas de Redes Natural apuestan por el soterramiento de la nueva línea de media tensión. "Entendemos que la protección del parque natural de Redes pasa , entre otras cosas , por la no instalación de más torres de alta o media tensión en ninguna parte del territorio, así como por la retirada de las de Lada-Velilla. Lo que no quiere decir que no se busque alternativa para garantizar el abastecimiento eléctrico", explicaron. Los empresarios consideran que "es necesario un equilibrio entre atender las necesidades de los habitantes del Parque y su conservación".