La "guerra" del PSOE de Langreo: los cuatro concejales no adscritos descartan dimitir y afirman que son "cabezas de turco"

Los cuatro exconcejales del PSOE de Langreo, ahora en el grupo de no adscritos en el Ayuntamiento, se han defendido este viernes de las acusaciones de "transfuguismo" realizadas por la Federación Socialista Asturiana (FSA), que además instó al gobierno de Langreo (IU) a no alcanzar pactos con estos ediles. Los cuatro -Francisco Torre, Melania Montes, Pamela Álvarez y José Luis García recordaron que no fueron expulsados, sino que se fueron del partido, y subrayaron que "la firmante de la carta" por la que se cedía "voluntariamente el 50% de la concesión del agua", la exalcaldesa Carmen Arbesú, "sigue impune, ya hasta donde nosotros sabemos sigue siendo miembro de la Comisión de ética y garantías de la FSA". Los cuatro afirman que seguirán como ediles, una situación a la que se han visto obligados "para defender nuestro honor y el patrimonio de los langreanos". "Somos unos cabezas de turco", afirmaron.

Los ediles no adscritos responden así a la declaración de "tránsfugas" realizada por la FSA. "Ni somos tránsfugas, ni somos corruptos, ni fuimos expulsados del PSOE", afirmó Francisco Torre en nombre de los cuatro concejales. "Tránsfuga es la persona que abandona una organización para pasarse a otra generalmente contraria. No lo somos, porque seguimos siendo socialistas, en este caso sin carné, pero defendiendo los valores socialistas". Recordó que el 25 de marzo se vieron "obligados, con mucho dolor, a pedir la baja del partido", para "defender nuestro honor y el patrimonio de los langreanos". Esta "guerra" interna en el PSOE de Langreo se agudizó con la "guerra del agua", por la cual la exalcaldesa habría firmado una rebaja de las concesiones históricas del agua, sin conocimiento de estos concejales, según afirman los no adscritos. "La persona que lo hizo" -aceptar la rebaja de la concesión del agua-, en referencia a Carmen Arbesú, "sigue impune".

Como consecuencia de estas desavenencias "nos abrieron un expediente disciplinario", del que no recibieron ningún tipo de continuidad o contestación pese a que al menos uno de los ediles (Francisco Torre) presentó alegaciones en su defensa. "Emplazamos, por tanto, a que la secretaria de Política Municipal de la FSA", Noelia Macías, "a rectificar sus declaraciones y a que diga la verdad, porque es verdaderamente grave que una persona que ocupa un cargo como este en la FSA salga mintiendo públicamente". Los ediles ofrecieron una copia de su baja voluntaria en el partido, firmada el día 25 de marzo. No entienden los concejales no adscritos "el interés desmesurado por defender a la firmante de la carta", Carmen Arbesú, "y por supuesto, tampoco entendemos este ansia de acoso y derribo hacia nuestras personas, que no hacemos otra cosa que defender el patrimonio de los langreanos y no el de Cadasa o Confederación Hidrográfica".

"Ojalá pusieran tanto empeño", recalcó Torre, "en solucionar algunos eternos problemas de nuestro municipio, como el soterramiento, el argayo de Pampiedra, o reclamar a Iberdrola las compensaciones por el cierre de la térmica, o el problema del comedor del colegio José Bernardo". "Tenemos fe ciega en que no tardando mucho tiempo", añadió Torre, "todo esto se esclarezca".

Los ediles también hicieron referencia a la petición de la FSA para que no se pacte con ellos. "Piden eso al gobierno de Langreo, pero ellos pactan los Presupuestos del Principado con Covadonga Tomé", diputada regional expulsada de Podemos. "No predican precisamente con el ejemplo", subrayaron los ediles, que no tienen intención de entregar el acta de concejal, "ya que en este caso somos los inocentes, los cabezas de turco. Ni medramos, ni aspiramos a gobernar. Ejerceremos como concejales, es garantía de que cuatro personas serias, honradas y trabajadoras querrán lo mejor para Langreo".