Cuarto y mitad de coleccionismo: así es la feria que se celebra en la plaza de abastos de La Felguera

Comprar una caja con 212 piezas del Tente, un coche de juguete de los años 60, un vinilo de los "Stones" o un centollo. Es lo que oferta este fin de semana la plaza de abastos de La Felguera. La celebración de la II Feria Nacional del Coleccionismo reúne en el mismo espacio a los amantes de los juguetes vintage o de los discos con aquellos que van a su pescadería de confianza. "Nos decían que era una locura hacer algo así", recuerda Jorge Cuesta, miembro de la organización. Con esta segunda edición ha quedado claro que "bendita locura". Si el año pasado pasaron por la feria alrededor de 2.500 personas, en esta segunda edición esperan batir esa marca. Por el momento, la tarde del viernes fue mejor que la del año pasado y ayer sábado el ambiente era muy bueno.

A la derecha, Cristóbal Arrabal, en su puesto de venta. A la izquierda, alguno de los juguetes que vende. | D. O. / David Orihuela

"Los vendedores están encantados", dice Cuesta, y se refiere tanto a los titulares de los puestos del mercado, a aquellos que venden carne, frutas, verduras, pan, quesos..., y también a los responsables de los 19 puestos participantes en la feria. Son los 19 espacios que hay libres en el mercado y eso es algo que condiciona la cita. La organización piensa ya en ediciones futuras y en cómo abrir más espacios. Este año se han quedado con 18 puestos de coleccionismo en lista de espera. Han recibido llamadas de toda España para participar en la feria pero no hay sitio para más, por ahora.

Cuarto y mitad de coleccionismo / David Orihuela

Esa limitación de espacio tiene una ventaja. Cristóbal Arrabal, de Tordesillas (Valladolid), tiene el puesto más grande de la feria, con 17 metros. "Al ser pocos no tienes competencia", explica. Él vende juguetes y es el único que lo hace. "Al ser pocos nos podemos permitir el lujo de elegir y de que no haya dos puestos que vendan lo mismo", subraya Jorge Cuesta. Arrabal ya estuvo en la feria del año pasado y ha decido volver en esta segunda edición "porque me gusta mucho". "Es muy familiar y hay pocos puestos", insiste el comerciante. Lleva toda la vida en esto y sabe elegir las ferias a las que acude. A media mañana del sábado ya había tenido que reponer varias veces su colección de réplicas de coches de juguete. El comerciante estaba "muy contento" pero no solo por las ventas, también por los clientes. En su opinión, "en Asturias hay relevo para el coleccionismo". Lo decía porque minutos antes un chico de unos 17 años le había comprado nada menos que diez coches.

El de Tordesillas vende los míticos sobres de indios y vaqueros, los "Coman boys", el Tente, los clásicos muñecos de Playmobil... Frente a este viaje al pasado en forma de juguete, una frutería. "Es una idea genial, la gente viene a hacer la compra y se lleva algo de la feria o al revés", apunta Arrabal. Así sean, un centollo y cuarto y mitad de clicks. La feria está abierta este domingo de 10.30 a 20.30 horas.

