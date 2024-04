Vigilancia exhaustiva a La Pereda: Mieres velará porque la central cumple "escrupulosamente" las medidas medioambientales

Mientras que Hunosa y los sindicatos mineros siguen tratando de calmar las aguas en torno a la central de La Pereda, asegurando que la instalación, una vez terminada su reforma, "no será una incineradora", el Ayuntamiento de Mieres y los vecinos constituidos en Plataforma mantienen firme su postura: no quieren que se queme combustible sólido recuperado (CSR, hecho a partir de resiudos) en la térmica. Desde el consistorio han advertido de que estarán vigilantes de que se cumplan todos y cada uno de los requisitos de seguridad y las medidas medioambientales, y que no se exceda ni en un solo gramo el permiso que Hunosa tenga para quema de CSR. Mientras tanto, la Plataforma contra la quema de basuras en Mieres también advierte de que van a seguir con su lucha: sí a la biomasa, pero rechazo a la quema de CSR.

Este viernes, la empresa pública, apoyada por los sindicatos mineros salía en defensa del proyecto. Aseguraban desde Hunosa que la nueva central de biomasa de La Pereda quemará "un 90% de esta biomasa forestal, y un 10%, como máximo, de combustible sólido recuperado". Un hecho que además tiene un horizonte temporal de 20 años, sin que se pudieran alterar los porcentajes. De esta forma, compañía y sindicatos negaron tajantemente que la transformación de la térmica de carbón a central de biomasa vaya a suponer "un paso previo a una planta de incineración de residuos". Destacaban también la creación de 200 nuevos puestos de trabajo en el sector forestal.

Tras estas declaraciones, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, subrayó su postura respecto del equipamiento de La Pereda. "Nosotros ya hemos manifestado en varias ocasiones que no queremos que se queme basura en Mieres", apuntó el regidor. Sin embargo, explica Álvarez que "a partir de esta postura, poco podemos hacer: Hunosa tiene una autorización concedida por el Principado para esa central, y ahí se les dan una serie de permisos para lo que pueden o no quemar, algo en lo que como Ayuntamiento no podemos entrar más que a valorar, pero sin la capacidad de tomar medidas". Lo que sí puede hacer el consistorio, y Manuel Ángel Álvarez aseguró que harán, es una labor de control. "Vamos a velar de forma exhaustiva para que se cumplan escrupulosamente todas las medidas medioambientales y para que si se quema CSR, no se meta ni un gramo más de lo permitido", aseguró el regidor.

Mientras, desde la Plataforma Ciudadana Contra la Quema de CSR en las Cuencas, María García, su responsable en Mieres, se mostraba tajante pese a las declaraciones de Hunosa. "Era previsible que tanto Hunosa como los sindicatos salgan a defender el proyecto, ya que no se esperaban el apoyo y la fuerza que tenemos nosotros", apuntaba la responsable del colectivo, que quiso enfatizar que los vecinos no están en contra de la transformación de La Pereda a una central de biomasa, sino que lo que no respaldan es la quema de CSR: "Si tan puntero es el proyecto, suponemos que Hunosa no tenga problema en renunciar a la quema de ese 10 por ciento de CSR. Si lo hacen, se acabó el problema".

El principal motivo del rechazo a la transformación de La Pereda es "el efecto nocivo sobre la salud de los vecinos Mieres y alrededores", según los integrantes del colectivo. La responsable de la Plataforma señaló que "Hunosa reconoce que la térmica ya era contaminante, y que con la transformación lo seguirá siendo, pero menos". En su exposición, María García señaló que "nosotros hemos hablado con científicos y doctores, y hay estudios que confirman que la quema de basuras en una central provoca un mayor riesgo de enfermedades respiratorias y una mayor incidencia de determinados tipos de cáncer". "Nosotros podemos presentar estudios que así lo indican, pero Hunosa no puede presentar informes diciendo lo contrario", valoró la responsable de la Plataforma, para agregar que "el único problema que hay es la quema de basura, no la transformación de la térmica".

María García se mostró también molesta porque empresa pública y sindicatos quieran cargar sobre sus espaldas la defensa de 200 puestos de trabajo, que desde la Plataforma entienden que no son directos y que además no están asegurados. "No creemos que vayan a generar tantos empleos solo recogiendo palinos de los montes", ironizó la portavoz de la Plataforma.

Por su parte, desde Hunosa se quiso subrayar esta semana que algunas de estas manifestaciones de la Plataforma son "carentes de todo rigor, que pueden generar alarma entre los vecinos de Mieres", ya que la central "cumplirá estrictos parámetros establecidos por la UE, que garantizan tanto el bienestar y respeto por la salud de las personas como del medio ambiente".

