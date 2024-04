Ni ella misma se había dado cuenta, pero Sara Roces Vila (La Felguera, 16 de febrero de 2002) es a primera deportista langreana campeona del mundo. Antes que ella tan solo dos vecinos del concejo, el futbolista David Villa y el karateka César Castaño habían logrado títulos mundiales en sus disciplinas.

La jugadora posa con su familia ante el Ayuntamiento y firma en el libro de honor. | D. O. / David Orihuela

"No sabía que era la primera langreana en ser campeona del mundo, pero es un orgullo", reconoció la delantera del Telecable Hockey Club, que este lunes recibió el reconocimiento oficial de su concejo natal en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo. La deportista acudió a la cita con la Copa Intercontinental que acredita al equipo gijonés como el mejor del mundo, trofeo con el que se hicieron el pasado mes de febrero.

Langreo presume de campeona del mundo / David Orihuela

Sara Roces recordó sus inicios en el colegio de los Dominicos de La Felguera y más tarde en el club Patinalón. "Aprendí a patinar en el colegio", rememoró la mundialista, que quiso dar las gracias al club en el que empezó, "a Patinalón, donde me aguantaron mucho de pequeña y no era fácil porque yo era muy traviesa", reconoció. "Con ellos aprendí todo", insistió y lo personificó en Javier García Ríos, entrenador del club langreano, presente en el acto. "Luego me fui a Gijón", prosiguió Roces, "y estoy cumpliendo todos mis sueños". Para Roces "es un orgullo representar a Langreo y a La Felguera allí donde voy".

Así lo dejó escrito en el libro de honor del Ayuntamiento de Langreo: "Con mucho cariño para mis vecinos de mi amado pueblo, que me vieron crecer sobre ruedas y me dieron mi pasión por el hockey patines hasta llegar a conquistar el mundo".

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, fue quien le anunció que era la primera mujer langreana con un título mundial "y eso es un gran orgullo para Langreo y en especial para las mujeres langreanas". El Alcalde destacó que Roces "se formó en el deporte base de Langreo, en un club con mucha historia en el concejo y desde aquí ha logrado llegar a lo más alto". Además, celebró que "en ningún momento ha olvidado sus raíces ni el club en el que se formó".

Sara Roces fue recibida con gaitas a la entrada del Ayuntamiento. Llegó con la Copa Intercontinental y su medalla de oro. La copa fue pasando de mano en mano, todos querían tocarla, mientras la delantera avisaba de su peso. "Además nos la dieron rota, la chapa de abajo está suelta y luego nosotras la ‘estropeamos’ un poco más porque nos metimos con ella en el mar", explicó la jugadora. Ahora Langreo puede presumir de Campeona del Mundo, ya no es solo cosa de hombres.

Suscríbete para seguir leyendo