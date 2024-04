La demanda de paradas del nuevo AVE en Mieres y Lena une a IU, PSOE, PP y Vox

El Ayuntamiento de Mieres sostiene que la parada del AVE en el concejo, así como en Lena, debe ser considerada como servicio de referencia para no menos de 130.000 asturianos. Además, los responsables políticos locales consideran esencial que la alta velocidad tenga presencia en el valle del Caudal para el desarrollo económico y cultural de la comarca.

No es habitual ver a IU, PP, PSOE y Vox de acuerdo en algo. Los cuatro partidos con representación en la Corporación mierense han sellado un pacto en defensa de que el AVE pare no solo en el concejo, sino también en Lena. La iniciativa plantea que, como ya ocurre con los Alvia, las estaciones locales dispongan de paradas de los trenes más veloces, los Avril, que entrarán en servicio este mayo. La aspiración comarcal es que, al menos, el primer convoy de la mañana (el llamado tren madrugador con dirección a Madrid) y el último del día procedente de la capital de España paren en Mieres del Camino y en Pola de Lena.

El frente político establecido en Mieres ha tomado forma a través de una declaración institucional. Las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento consideran que la llegada del AVE "tiene que ser una oportunidad para toda Asturias, porque el futuro no se puede construir con miradas viejas y estrechas". Sería contradictorio, sostienen "que el balance de este hecho histórico sea conectar unas ciudades y desconectar a otras".

IU, PP, PSOE y Vox perciben que las cuencas mineras asturianas están enfrascadas en un importante esfuerzo para "poner en marcha nuevas inversiones empresariales, diversificar nuestro tejido productivo, apostar por la innovación y el desarrollo tecnológico, captar talento gracias a la calidad de vida que ofrecen nuestros concejos o desplegar una oferta de calidad en ámbitos como el turismo cultural, deportivo o gastronómico". Por ello, consideran vital "aprovechar las oportunidades que supone la llegada del AVE es una premisa básica para nuestra estrategia de futuro".

Gobierno y oposición reclaman en Mieres una "visión global de Asturias, integradora, en la que sabemos que Avilés, Gijón y Oviedo tienen que jugar un papel decisivo en muchos ámbitos". Aseguran que los precedentes avalan la coherencia de su propuesta: "Nunca hemos participado en ninguna batalla localista ni disputado el destino de inversiones o proyectos a otros concejos de Asturias", subrayan.

La reivindicación de paradas de AVE para Mieres y Lena se percibe como una propuesta "justa y razonable". "Son las paradas de referencia, como mínimo, para más de 130.000 asturianos y asturianas. Y pueden serlo para más personas si ofrecemos la infraestructura necesaria. Y adquiere mayor relevancia estratégica que Mieres tengan una parada en el primer tren con destino a Madrid y el último con destino a Asturias", señalan los partidos.

Los datos que maneja el Ayuntamiento apuntan que más de 11.000 personas viajaron en Alvia desde Mieres a lo largo de 2023. "Es una cantidad muy relevante que, sin duda, se multiplicará con la puesta en marcha de los nuevos trenes AVE, haciendo mucho más competitiva y atractiva la opción del tren para los desplazamientos a Madrid".

Rentabilizar el esfuerzo

Las fuerzas políticas con representación en Mieres consideran "imprescindible aprovechar el esfuerzo inversor que ha supuesto la aún reciente apertura de la variante de Pajares para seguir construyendo futuro". No ven argumentos de peso que aconsejen desatender la reclamación comarcal. "Más paradas de AVE en Mieres no suponen ningún obstáculo para nadie en Asturias ni en Madrid. Son apenas unos minutos que son oro para el futuro, la actividad económica y las oportunidades no solo de Mieres y Lena, sino del conjunto de las comarcas mineras". Defienden que la alta velocidad ferroviaria "debe jugar también un papel de cohesión y equilibrio territorial".

