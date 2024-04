El festival de música "Alloria", rock para todos los gustos en Villoria (Laviana)

Villoria, en Laviana, suena este sábado 27 de abril a música rock. La localidad celebra por la mañana el día del socio de su Centro Cultural y Social "El Texu". De 10 a 14 horas se entregará el "bollu" y la botella de vino. Habrá además sesión vermú con la Banda de Música de Laviana, y a las 15 horas, paellada popular.

Ya a partir de las 18 horas comenzará el festival rock "Alloria". Abrirá el grupo «Los Kordinaos». A las 19.30 horas estarán «Molante», a las 21 horas «Trujas», a las 22.30 «Tribute Against The Machine», grupo tributo a la mítica banda de Zack de la Rocha. A medianoche será el turno de «En Diskordia» y a continuación, «Me Fritos and the Gimme Cheetos» y «Titi Possesion».