La plantilla de El Arco inicia protestas al crecer la inquietud por la crisis del grupo

La grave crisis financiera del grupo langreano El Arco tiene en vilo a casi 600 trabajadores, en un alto porcentaje residentes en las Cuencas. Mientras muchos empleados padecen importantes retrasos en el cobro de las nóminas, el comité de empresa ha convocado una protesta para el próximo 1 de mayo. Coincidiendo con la celebración en Langreo de la manifestación autonómica del Día del Trabajo, los sindicatos han hecho un llamamiento tanto a los empleados como a sus familias para que acudan en masa en una "quedada" en la calle Melquíades Álvarez de La Felguera. El propósito de la medida es "manifestar el malestar generalizado que late en la plantilla". Tras la concentración, quienes acudan se incorporarán a la marcha del Día del Trabajo.

La tensión entre los trabajadores de El Arco va en aumento tras meses asistiendo a un proceso de venta salpicado de polémica, ya que también cientos de proveedores están peleando para evitar un procedimiento que atenta contra sus intereses, ya que se plantea una traumática quita del 70 por ciento sobre los 22 millones que les adeuda el grupo asentado en Langreo. La plantilla se debate entre la incertidumbre futura y los problemas más acuciantes. El comité de empresa de El Arco reclamó el miércoles a la dirección que "cumpla con el pago puntual de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores". Según UGT, sindicato mayoritario en El Arco, "desde hace meses la situación de retraso en los pagos ha alcanzado niveles insostenibles".

Hay trabajadores que aseguran que han llegado a una situación límite. Este diario ha hablado con alguno de ellos. Este mismo mes han cobrado las nóminas con dos semanas de retraso. Se quejan, además, del trato que reciben: "Cuando llamé a la oficina de personal para exigir el pago de la mensualidad me dijeron que no había dinero. Cuando les dije que el que no tenía dinero era yo, que solo tenía cinco euros en el bolsillo, directamente me colgaron el teléfono", señala uno de los empleados.

Los responsables del comité de empresa asumen "las dificultades que afronta la empresa en estos tiempos difíciles, pero la prolongada incertidumbre está generando desesperación entre los trabajadores, exacerbando tensiones y precarizando la situación laboral en la plantilla". Según UGT, "es crucial destacar que el retraso en el pago de salarios no solo afecta a la estabilidad financiera de los empleados, sino que también impacta negativamente en su bienestar emocional y en la cohesión del equipo". La incertidumbre "en cuanto a los ingresos, compromete la capacidad de planificación y el cumplimiento de responsabilidades financieras básicas para muchas familias".

El malestar se incrementa entre los trabajadores al comprobar que, según afirman, se paga las nóminas "selectivamente". "Unos trabajadores cobran y otros no", apuntan quienes sufren retrasos.

Llamada a la tranquilidad

La plantilla de El Arco desconoce el estado de la negociación entre firma langreana y el Grupo Cuevas. "Nos repiten que estemos tranquilos y que los ajustes serán mínimos, pero hay muchos nerviosismo e inquietud", señalan trabajadores de la compañía. El comité de empresa viene demandando permanentemente a la empresa acabar con los retrasos en los pagos de las nóminas. Sobre el plan de reestructuración que se negocia, los sindicatos son de momento prudentes a la hora de pronunciarse. Hasta ahora se les ha trasladado que, de los 599 trabajadores de El Arco, alrededor de 460 pasarían a depender de la nueva compañía que surgiría de una operación en la que la firma gallega se haría con el 90 por ciento del control. El resto seguiría ligado a la firma asturiana, ya que la venta no incluye la totalidad de su actividad. De momento todo parece en el aire.

