IU de Langreo replica a Lastra y a la FSA: "No pueden trasladar sus problemas internos a las instituciones"

Tanto IU de Langreo como los concejales no adscritos -antiguos ediles del PSOE- han salido al paso de las declaraciones de Adriana Lastra, vicepresidenta general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, que acusó a los primeros de "negociar y pactar" con "tránsfugas". A los segundos volvió a pedirles que dejasen su acta de concejal.

David Álvarez, coordinador de IU en Langreo afirmó que el gobierno local de Langreo "rechaza las acusaciones del PSOE", partido del que indica "no puede trasladar sus problemas internos a las instituciones". Álvarez subrayó que "esta crisis inusual ha tenido ya consecuencias, no pudiendo celebrarse las comisiones informativas y otros órganos municipales, lo que a su vez ha provocado cierta paralización en la actividad ordinaria del Ayuntamiento". El coordinador de IU recordó a la FSA que "para declarar transfuguismo es necesario que la formación política en cuestión registre en la institución una solicitud pidiendo la consideración como tránsfugas de los concejales que incurran en este supuesto, algo que no ha ocurrido".

Al margen de que no se haya realizado esta petición, Álvarez también señaló que el gobierno local de IU "no ha dado ningún trato de favor" a los ediles no adscritos. IU afirma que se va a seguir manteniendo la proporcionalidad en las comisiones, algo que de hecho ocurre "debido a que los no adscritos manifiestan su conformidad para no estar en todas las comisiones". El nuevo reparto "no tiene una repercusión económica negativa para el Ayuntamiento", añade David Álvarez, que indica que la propuesta que hacían los socialistas "incrementaba el gasto de forma sustancial". Además, "podría suponer una vulneración del pacto antitransfuguismo, porque implicaría que todos los concejales no adscritos estuviesen en todas las comisiones", obteniendo así "más ventajas económicas de las que tenían con anterioridad".

Álvarez explica que "desde el inicio del mandato" IU, gobernando en minoría, ha ido alcanzando pactos con los distintos partidos. Ahora muestra su "preocupación" por la "actitud del PSOE" con "propuestas como la relativa al comedor escolar del colegio José Bernardo". También afirma que están "poniendo en cuestión la posición municipal de defensa de la concesión del agua en Langreo". Por ello, insta a los socialistas a "reflexionar, porque los intereses de la ciudadanía de Langreo no deben alterarse por los problemas internos de una formación política".

También replicaron a Lastra los ediles no adscritos. La FSA insistió en denominarlos tránsfugas, en alusión a los exediles socialistas Pamela Álvarez, Melania Montes, Francisco Torre y José Luis García. "Salimos a desmentir una vez más públicamente", indicaron los ediles no adscritos, "las falsedades que, en esta ocasión, vierte la vicesecretaria de FSA-PSOE y la emplazamos a que demuestre sus afirmaciones. Causamos baja voluntaria e inminente del PSOE el 25 de marzo de 2024 y lo podemos demostrar documentalmente con nuestra solicitud por escrito y tramitada en la FSA".

"Que no se equivoque la señora Lastra", prosiguieron, porque "no somos ni tránsfugas ni corruptos, somos políticos honestos y honrados y a carta cabal y lo estamos demostrando. Nos encontramos en esta situación porque desde la FSA se apoya a quien firmó la carta de la cesión voluntaria del 50% del agua de Langreo y pretende ponernos a nosotros a los pies de los caballos por defender los intereses y el patrimonio de Langreo". La exalcaldesa Carmen Arbesú negó en enero que tuviese nada que ver con el recorte y afirmó que sus compañeros de partido (se refirió al concejal Francisco Torre) eran conocedores del problema. Tanto Torre como el anterior secretario general de la agrupación, Gregorio Lora, lo negaron.

Los no adscritos indicaron que "lamentamos profundamente que un cargo tan relevante como el que ocupa Adriana en la FSA, en lugar de venir para solucionar los múltiples problemas del concejo de Langreo -como la subida del comedor del colegio púbico José Bernardo, el proyecto de regeneración de la ribera del Nalón, el argayo de Pampiedra o la merma en la concesión del caudal de agua de nuestro municipio- venga a desprestigiar y difamar".

Los exediles socialistas remarcaron que "no somos profesionales de la política y estamos aquí única y exclusivamente, como ya reiteramos en varias ocasiones, por y para trabajar por nuestros vecinos. No nos mueve ningún interés personal y lamentamos la actitud del grupo municipal socialista que, en vez de dar soluciones reales a los problemas de Langreo, se dedica a hacer una lamentable oposición de la oposición".

También expusieron que "nos sorprende enormemente que el portavoz socialista (en el último Pleno) nos diese lecciones de democracia, una democracia que en su caso no existió, cuando los militantes socialistas de la agrupación de Langreo lo situaron en el número 12 de la candidatura municipal. Pero con el apoyo explícito de la que fue candidata a la alcaldía (Arbesú) y de la FSA, paso a ser el número 8, dándole ahora oportunidad de ser concejal y dejando en el camino a otros compañeros que democráticamente habían obtenido su puesto en la candidatura".

Los no adscritos "esperamos y deseamos que esta sea la última vez que tengamos que salir a la prensa a rebatir las falsas declaraciones que sobre nosotros están vertiendo la Federación Socialista Asturiana y el PSOE de Langreo, ya que el tiempo que perdemos en estas cuestiones nos resta tiempo para lo realmente importante que es la defensa de los intereses de nuestro municipio".

