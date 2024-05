La plantilla del grupo El Arco estalla por los impagos y la incertidumbre: "No sabemos si mañana tendremos trabajo"

Los aproximadamente 600 trabajadores que se están viendo afectados por la grave crisis financiera del grupo langreano El Arco lanzaron ayer un contundente mensaje a la empresa. La plantilla organizó la primera movilización pública, que hizo coincidir con la celebración del Día del Trabajo. Decenas de empleados y allegados participaron en una protesta que tuvo lugar en La Felguera. El comité de empresa expresó el malestar y la preocupación del colectivo ya no solo por el atraso en el pago de las nóminas, sino por la falta de información sobre el futuro de los puestos de trabajo.

"La situación es insostenible para muchas familias. El retraso en los pagos de las nóminas genera una situación que no se puede aguantar", apuntó durante la protesta Elena Vázquez, presidenta del comité de empresa. "Tenemos 250 trabajadores que aún no han cobrado el mes de abril", explicó. De seguir así la situación, habrá más movilizaciones: "Queremos que se nos vea. La empresa dice que no hay dinero y que no puede pagar y, por nuestra parte, seguiremos con las movilizaciones", indicó Vázquez.

La concentración organizada por el comité de empresa tuvo un importante respaldo, con decenas de personas secundado las quejas. Todas ellas se sumaron luego a la manifestación autonómica del Día de Trabajo que ayer se organizó en La Felguera. La plantilla dejó claro que su capacidad de resistencia está al límite. "No sabemos cuándo cobramos o si mañana seguiremos teniendo trabajo. Estamos totalmente desinformados y la actitud de la empresa está generando un malestar creciente", apuntó Andrea Álvarez, del Economato de Pola de Lena. "Todavía nos deben atrasos del IPC de 2022 y la empresa lo único que dice es que no tiene dinero. Al comité de empresa los tiene abandonados y no dan ningún tipo de explicación. No sabemos lo que nos espera en el futuro", sostiene Laura Guirado, trabajadora del Economato de Mieres.

La creciente tensión entre los trabajadores de El Arco ha rebasado el límite de lo privado tras meses asistiendo a un proceso de venta salpicado de polémica, ya que también cientos de proveedores están peleando para evitar un procedimiento que atenta contra sus intereses debido a que se plantea una traumática quita del 70 por ciento sobre los 22 millones que les adeuda el grupo asentado en Langreo. La plantilla, por su parte, se debate entre la incertidumbre futura y los problemas más acuciantes. El comité de empresa de El Arco reclama a la dirección que "cumpla con el pago puntual de los salarios de sus trabajadoras y trabajadores". Según UGT, sindicato mayoritario en El Arco, "desde hace meses la situación de retraso en los pagos ha alcanzado niveles insostenibles".

Los responsables del comité de empresa asumen "las dificultades que afronta la empresa en estos tiempos difíciles, pero la prolongada incertidumbre está generando desesperación entre los trabajadores, exacerbando tensiones y precarizando la situación laboral en la plantilla". Según UGT, "es crucial destacar que el retraso en el pago de salarios no solo afecta a la estabilidad financiera de los empleados, sino que también impacta negativamente en su bienestar emocional y en la cohesión del equipo". La incertidumbre "en cuanto a los ingresos, compromete la capacidad de planificación y el cumplimiento de responsabilidades financieras básicas para muchas familias".

El control judicial

La plantilla de El Arco desconoce el estado de la negociación entre firma langreana y el Grupo Cuevas. "Nos repiten que estemos tranquilos y que los ajustes serán mínimos, pero hay muchos nerviosismo e inquietud", señalan trabajadores de la compañía. De momento, lo que ha trascendido es que la venta puede seguir adelante, al menos por el momento. Así quedó ratificado recientemente a través de dos autos del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo, el mismo que a principios del mes pasado paralizaba el proceso. El tribunal estudió los dos "incidentes de excepcionalidad" presentados por varias empresas a las que El Arco adeuda dinero. El Juzgado desestima su petición de parar la venta y el proceso de reestructuración de la deuda del grupo langreano. Sin embargo, esto no quiere decir que la venta vaya a realizarse de forma definitiva. En ambos autos, el Juzgado de lo Mercantil explica a las pequeñas empresas acreedoras que no es el momento procesal adecuado para solicitar la paralización. Sí que podría hacerse más adelante, ya que "el procedimiento se encuentra inconcluso".

La deuda de El Arco supera los 31 millones de euros, de los cuales 22 millones son impagos a sus proveedores. De ellos, 17 millones se adeudan a casi 600 pymes y a autónomos.

