La reacción de Kiko Rivera tras lo que pasó en Langreo con su actuación: "Dios os bendiga"

"Que Dios os bendiga y gracias por el cariño recibido". Kiko Rivera recibió un baño de masas y afecto en su regreso a Langreo. El cantante y DJ, que formó parte del cartel de la Xarana Na Primavera (un festival que reunirá durante tres días reunió a orquestas y artistas musicales en el estreno de los antiguos Talleres del Conde, en La Felguera, como recinto ferial) pudo quitarse el mal sabor de boca del altercado que vivió hace un lustro, cuando tenía programada una actuación en Tuilla que se acabó suspendiendo. "Pasé un miedo tremendo, me amenazaron", aseguró en aquel momento.

En la noche de este martes todo fue diferente. La carpa instalada en el aparcamiento del futuro ferial se llenó para ver la actuación del mediático hijo de Isabel Pantoja. El propio Kiko Rivera colgó un vídeo en sus redes sociales en el que se mostró encantado tras su paso por Langreo, con un mensaje de agradecimiento a los asistentes. "Ayer lo pasamos de categoría en La Felguera. Como siempre, el público asturiano lo dio todo durante todo el show. Una más en mis espaldas y después de tantos años sigo amando más que nada lo que hago. Que Dios os bendiga y gracias por el cariño recibido".

No pudo ir mejor la vuelta de Rivera a Langreo tras el altercado de hace cinco años. El propio Rivera relató en aquella ocasión, en un programa de televisión, que accedía con su equipo en coche al lugar de la fiesta en Tuilla y que se encontraron con un coche "que obstaculizaba el paso". Le pidieron "amablemente" al propietario del vehículo que lo retirase. En ese momento, "se bajó un señor, si se le puede llamar señor, totalmente fuera de sí, empujando y diciendo que no quitaba el coche". Indicó asimismo que le dio puñetazos al coche en el que viajaban. "Me dijo que como se me ocurriera bajar del coche me iba a apuñalar y a matar", resaltó el Dj.

Tras aquella experiencia, Rivera sí volvió a actuar en varias localidades asturianas e incluso ha reconocido que en pocas comunidades se siente tan apreciado como en el Principado. Siempre han sidos los asturianos unos de sus seguidores preferidos.

La actuación de Rivera y el festival de la Xarana han supuesto el estreno de los antiguos Talleres del Conde como recinto ferial. Las actuaciones se desarrollaron en el aparcamiento del futuro ferial, ya que la instalación principal (que aprovechará la estructura de las antiguas naves) todavía está pendiente de ejecución.

La corporación municipal aprobó, durante el Pleno del mes de marzo, dar luz verde a la contratación de las obras para culminar el recinto ferial de Talleres del Conde, con la recuperación de las naves. La previsión del gobierno local es que el ferial pueda estar en marcha, ya a pleno funcionamiento, en septiembre del próximo año.

Suscríbete para seguir leyendo