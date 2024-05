Liuba María Hevia, cantautora cubana que actúa en Langreo: "Cerraré el ciclo cuando me quede en Asturias para siempre, como hizo mi abuelo en Cuba"

Más de cuarenta años de trayectoria profesional sobre el escenario dan muchas tablas, pero a pesar de ello, o quizás gracias a esto, las emociones siguen estando a flor de piel. Así es como está viviendo los últimos días la cantautora Liuba María Hevia, quien a pesar de ser cubana, puede decir con orgullo que una parte de su ADN encuentra sus raíces en Asturias. Esto se lo debe a su abuelo, Eloy Antonio Hevia, que en 1920, huyendo de la Guerra de Marruecos y a petición de su madre, se montó en el primer barco que pudo, llegando así a Cuba. Allí pasó el resto de su vida, teniendo incluso que cambiar su identidad, creando su propia familia, pero siempre recordando su Belmonte de Miranda natal. Este sábado actuará en Langreo.

"El abuelo nunca perdió su acento, ni sus raíces. Se desdibujó por amor a su tierra y a su familia, de aquí y de Cuba. Siempre me hablaba del río y de este lugar, y por eso hoy estoy aquí", explica su nieta, que emocionada, reconoce que se acuerda cada día de él, más especialmente en estos últimos días. La compositora ofrecerá un concierto este sábado en Langreo, en el que repasará su trayectoria y presentará, en una primera parte, sus canciones infantiles para los más pequeños, y posteriormente hará lo propio con sus canciones más maduras. Esta será su única actuación en el Principado durante ese viaje antes de volver a Latinoamérica, donde visitará Bolivia y Chile con su música, pero ha querido aprovechar la oportunidad para conocer más sobre sus orígenes, y grabar un documental a través del que contará la historia de su abuelo.

"Soy una mujer defensora de la memoria histórica, y en este documental, que será absolutamente personal, hablaré de la emigración, porque hay muy mala memoria mundial acerca de este tema, que existe desde hace tanto tiempo, y parece que no nos acordamos", explica Hevia. Para ella, "nuestras raíces son lo que uno respiramos, lo que uno vive desde niño", algo que también sentía su abuelo. "Para él hablar del río, de Asturias y de su familia de aquí, era recurrente. Se acordó todos los días de su vida de sus abuelos, sus padres y sus hermanos. De hecho, puso a sus hijos los nombres de sus hermanos", recuerda la artista.

Precisamente este amor hacia su abuelo, y un primer contacto breve con Belmonte hace un par de años, cuando protagonizó el concierto inaugural de la Semana Negra de Gijón, sembraron en ella la semilla de la curiosidad. Volvió a casa y, a través de unas antiguas cartas que su abuelo se intercambió con su mejor amigo, que se quedó en Asturias, consiguió contactar con el hijo de este. "Su mejor amigo le contaba todos los cambios, y como estaba enfermo, era su hijo, a quien ha podido conocer, quien escribía. Fue un encuentro muy especial".

Con este nuevo viaje hacia sus orígenes, Liuba María Hevia no perdió la ilusión de conocer a algún familiar lejano, aunque considera que la gente que está conociendo y que tan importante fueron para su abuelo, ya son un regalo. "Su amigo le ayudó con muchos trámites, incluso para poder cobrar su pensión allí en Cuba, es un gesto muy humano, y define hasta qué punto fue una amistad tan profunda. Por eso el documental será un canto a la amistad y al amor, a la emigración, y a eso que dicen a veces de que los amigos son la familia que uno escoge, que es una realidad".

Pero esta no es la primera expresión artística que la compositora cubana le dedica a su abuelo. Ella tuvo claro desde muy pequeña que su camino estaba en la música, y una de las canciones más relevantes de su carrera, ‘Con los hilos de la luna’, más conocida como ‘El abuelo’, fue compuesta para él. En esta obra, la artista cubana contó con José Ángel Hevia para incluir el sonido de la gaita en la pieza musical. "Poder homenajearle a través de la música fue precioso" recuerda Liuba María.

Y aunque no descuide su faceta profesional, y piense en el concierto de este sábado en Langreo, también ha visitado a los alumnos de la escuela de Belmonte, una actividad que disfruta ya que para ella, "trabajar con los niños es sagrado". Buena parte de su trabajo va dedicado al público infantil, y disfruta del contacto con ellos cuando tiene la ocasión. "Estás en el lugar más honesto del mundo, tienen la mirada de la verdad y la sensibilidad a flor de piel", explica.

Liuba María Hevia abandonará Asturias tras su concierto, pero tras esta visita considera que su futuro está claramente ligado al Principado. "Creo que terminaré viviendo aquí. Quizás no en Belmonte, pero si en algún otro sitio de Asturias que me permita venir fácilmente. El ciclo se va a cerrar cuando yo venga para Asturias y me quede a vivir aquí para siempre igual que mi abuelo se quedó para siempre en Cuba", confesó Hevia, con los ojos llenos de ilusión de poder convertir esta última frase en una realidad.

Suscríbete para seguir leyendo