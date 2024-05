El mierense que asesinó a su yerno con 30 cuchilladas, a juicio por el impago de las indemnizaciones

La Audiencia Provincial condenó en diciembre de 2022 a Juan Antonio F. R. a 22 años de prisión por el asesinato en Mieres de su yerno, Luis Salazar. Le quitó la vida de manera brutal, propinándole una treintena de puñaladas en vísperas de que la víctima pudiera hacer efectivo por primera vez el derecho a ver a su hijo, cuya madre es hija del agresor. El matrimonio estaba separado sin que mediara ningún reproche al comportamiento de Luis Salazar. La sentencia incluyó una indemnización de 200.000 euros para el hijo de la víctima, nieto del asesino. Del mismo modo, debe pagar 60.000 euros a cada uno de los ocho hermanos de Luis Salazar, así como a sus padres. La familia Salazar acaba de presentar una querella criminal contra Juan Antonio F. R. y su esposa, entonces, por un presunto delito de frustración de la ejecución de la sentencia.

El asesinato de Luis Salazar se perpetró el 12 de noviembre de 2019. Ese mismo día el autor se entregó en la Comisaría de Mieres, ingresando de inmediato en prisión, donde permanece desde entonces. El 14 de febrero de 2020, Juan Antonio F. R. y su esposa procedieron a donar la vivienda que tenían conjuntamente en Mieres a su nieto. En el Juzgado de Instrucción de Mieres han declarado ambos que lo que pretendían es "resarcir" al niño del "daño tan grande que le había ocasionado" su abuelo al matar a su padre.

Los hermanos de Luis Salazar se han querellado ya que interpretan de manera muy distinta la maniobra. Sostienen que se trata de una operación "calculada" para "evitar un futuro embargo de la propiedad" para tener que hacer frente a las indemnizaciones que tienen pendientes de cobrar. Quieren dejar claro que no buscan dinero, sino que la familia política de Luis Salazar "pague por lo que sucedió". Los hermanos de la víctima no han podido ver a su sobrino desde el crimen y nadie de la otra parte se ha dirigido a ellos para mostrarles condolencias. Solo el condenado pidió perdón al final de juicio y lo hizo aparentemente forzado por las circunstancias, sin mirar a los hermanos Salazar que tenía a pocos metros y que durante el juicio dieron un ejemplo de civismo, sin dejar escapar entre las frecuentes lagrimas ni una palabra fuera de tono. La petición de perdón, de hecho, llegó apenas unos minutos después de que la acusación particular le reprochara que no hubiera hecho gesto alguno de empatía hacia la familia de la víctima durante los tres años que habían pasado desde el crimen.

Batalla judicial

La familia de Luis Salazar está lejos de abandonar la batalla judicial. Insisten en que con la condena de Juan Antonio F. R. "no se ha hecho justicia por completo". Están convencidos de que "hay otros implicados en el asesinato, por lo que no cesaremos en nuestro empeño por conseguir que paguen todos los responsables". Siente con dolor no tener contacto con el hijo de Luis Salazar, al tiempo que se muestran destrozados por el comportamiento de la que fue su familia política.

En el juicio se concluyó que el acusado realizó un "ataque brutal" el 12 de noviembre de 2019 cuando se aprovechó de la "confianza" que tenía su yerno, Luis Salazar, de 41 años, al abrirle la puerta de su domicilio y agredirle posteriormente "de forma sorpresiva" sin dejarle opción alguna de defensa. Además, ha remarcado que el acusado dificultó la investigación al alegar defensa propia cuando las pruebas demuestran que en el escenario del crimen, la vivienda de la víctima, no hubo lucha ni forcejeo y mintió a los investigadores al no facilitar el cuchillo que utilizó, que nunca fue localizado.

