Familiares y amigas de Teresa Aladro relatan en el juicio por su muerte el infierno que vivía la lavianesa junto a su marido: "No pudo ser feliz"

En el juicio por la muerte de la lavianesa Teresa Aladro, su exmarido, Senén Fernández, acusado de acabar con la vida de la mujer tras dispararle con una escopeta, afirmó que fue Aladro quien le abrió la puerta del portal tras haber estado hablando unos diez minutos por el telefonillo. En este punto, el testimonio también se resquebrajó durante la vista oral. «El telefonillo estaba estropeado, no funcionaba», señaló el padre de la víctima, Serrano Aladro. El relevante dato fue refrendado por varios familiares y amigas de Teresa Aladro. Incluso una buena amiga de su hijo, también lo ratificó. Es más, se presentó como prueba una factura del arreglo del dispositivo.

De la versión de lo ocurrido la madrugada del 20 de mayo de 2021 que realizaron Senén Fernández y su hijo se desprenden hechos que parecen probados. Ambos estaban en casa cuando el acusado decidió, a escondidas de su hijo, dejar la vivienda, para acabar en la casa de su exmujer. Lo hizo portando la escopeta que acabaría causando la muerte de Teresa Aladro tras dos disparos, uno de frente y el otro por la espalda. Adrián Fernández afirma que su padre le había robado las llaves de la casa de su madre y así pudo acceder a la vivienda. El progenitor dice que fue su expareja quien le abrió la puerta. Tras el fatal desenlace, Senén Fernández argumenta que regresó a su piso «en estado de shock», con la intención de entregarse a la policía. Su hijo replica que afirmó que «no se arrepentía» del brutal crimen que presuntamente acababa de cometer. La primera llamada, en medio de esta confusión, ya tras haber ido Adrián Fernández a casa de su madre y haberla visto muerta, y regresado de nuevo a su vivienda, fue al hermano del acusado –que no quiso declarar en el juicio–, a quien llamaron inicialmente. Fue la mujer de éste quien finalmente, y ya en la casa, llamó al servicio de emergencias «112». Las periciales que se presentarán a lo largo de la semana en el juicio determinarán hasta qué punto la tardanza en llamar a los sanitarios pudo tener incidencia en el fatal desenlace.

Durante vista oral se intentó arrojar luz sobre lo sucedido hace ya casi tres años, al tiempo que familiares y amigas de Teresa Aladro retrataron el infierno en el que vivió durante años. Casi todos coincidieron en que la fallecida tenía intención de separarse ya en 2017, aunque no dio el paso hasta pocas semanas antes de su muerte. Según todos los testimonios, le gustaba trabajar con su hermano, que tiene un negocio de alojamientos en el alto Nalón. «Llevaba la piscina, en verano, pero solo pudo quedarse un año debido a que su marido la obligó a dejarlo. Mi hermana no pudo ser feliz», explicó Manuel Aladro. «Senén la obligada a ir a la hierba y estaban casi siempre cuidando el ganado que tenían en el pueblo de la familia de él», subrayan las allegadas de la fallecida. «No le gustaba esa vida». Su hijo intentó explicar a preguntas de la defensa el ambiente que se respiraba en su familia. «Yo viví en esa casa con mis padres 21 años, me acostumbré a esa violencia machista y tardé en darme cuenta de que algunas cosas de las que mi padre le hacía a mi madre no estaban bien».

Senén Fernández se enfrenta a una pena que podría llegar a los 37 años de cárcel, según la petición de la acusación particular ejercida por la familia de la víctima a través de la letrada Ana García Boto. Lo consideran autor de los delitos de asesinato con allanamiento de morada, violencia familiar habitual, violencia física y psíquica, maltrato de obra (golpes que no llegan a causar lesiones físicas), acoso y tenencia ilícita de armas.

Fiscalía

La Fiscalía reclama una pena de 27 años por asesinato, mientras que la acusación popular ejercida por el colectivo Abogadas para la Igualdad pide 25 años de cárcel por asesinato y dos más por allanamiento de morada. El abogado del Estado designado por el Ministerio de Igualdad se ha sumado a las peticiones de la acusación pública.

La fiscalía, ejercida por Fernando Laserna, no dejó pasar la ocasión durante la segunda jornada del juicio de subrayar que el acusado, en prisión provisional por el crimen desde hace casi tres años, ofreció la versión actual de los hechos dos años después del crimen, en lo que las acusaciones entendieron desde el primer momento como un intento de rebajar la condena. Al ser interrogado por los motivos por los que no explicó desde un primer momento que había sido un accidente, Senén Fernández fue parco: «Nadie me lo preguntó».

