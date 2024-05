Frente común para que el primer tren de la mañana pare también en las Cuencas

Frente común en las Cuencas. Los alcaldes de Lena, Gemma Álvarez, y de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, con el respaldo de José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras y Javier Fernández Lanero, su homólogo en UGT, reclamaron ayer junto a empresarios de las Cuencas que el primer tren de la mañana que parte de Gijón hasta Madrid pare también en Pola de Lena y Mieres, lo que no pasa en la actualidad. Los regidores reclamaron que con la llegada de los Avril, el 21 de mayo, se cambie lo previsto y se incluya esa parada. Además, han solicitado una reunión a Adrián Barbón y a Delia Losa, delegada del Gobierno, para tratar el asunto. También pretenden reunirse con el presidente de Adif. Según trasladaron, esas paradas no supondría alargar el viaje, puesto que podría recuperarse en otros tramos.

Zapico explicó que las cmarcas mineras "no pueden perder el primer tren de la mañana", ya que la llegada de la alta velocidad "abre ventanas de oportunidades" que Asturias "no puede perder". La parada en Mieres y Lena es, a su juicio, "importante para encarrilar el futuro de las comarcas", de cara a "fortalecer la estrategia de crecimiento económico" en la zona.

Javier Fernández Lanero añadió que no se conocen las razones por las que el primer tren de la mañana no tenga que parar en el Caudal, y ha señaló que no hay merma de tiempo, ya que los "tres o cuatro minutos" que se pueden perder en hacer la parada se pueden recuperar en el trayecto hasta Madrid.

La alcaldesa de Lena dijo que e vive un momento "clave" para las cuencas, después de 20 años de obras en Lena, sufridas por los vecinos de este municipio. Ha explicado que aunque la línea se llame Gijón-Madrid, el AVE "sale de las cuencas" y en concreto del intercambiador de Campomanes.

Desde Mieres, el regidor aseguró que la propuesta es "justa y razonable" y no responde a un "capricho". "Son unos pocos minutos de parada, pero para las cuencas son minutos de oro", ha defendido, argumentando que "si de verdad" se apuesta por el futuro de las cuencas, y si se quieren atraer inversiones y mejoras, "es necesario" que el AVE tenga estas paradas.

El Avril prueba en Avilés. Por otro lado, uno de los trenes Avril que entrará en funcionamiento la semana que viene, 21 de mayo, estuvo realizando pruebas ayer en Avilés, que será parada del AVE a partir de julio.

