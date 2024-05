El comité de empresa de El Arco pide la subrogación de todos los trabajadores

El grupo empresarial El Arco ha enviado la carta de despido en las últimas horas a una veintena de trabajadores. En concreto, a última hora de la tarde del miércoles habían recibido la notificación 19 empleados del departamento de logística, en Asipo; del de administración y de la sede de Pénjamo, en Langreo.

El comité de empresa, que se reunió ayer en Sama, se opone rotundamente estos despidos. La presidenta del comité, Elena Vázquez, de UGT, hizo público el "total rechazo a los despidos". En opinión de los sindicatos, "si hay una venta de la empresa, todos los trabajadores deben ser subrogados en la plantilla de la nueva empresa, la compradora, y nadie debe ir a la calle". "No estamos en absoluto de acuerdo con la forma de proceder de la empresa", recalcó Vázquez. Su compañera en el comité como representante de Comisiones Obreras (CC OO), Yanis Costa, subrayó además que "el comité no era consciente de todo esto (los despidos), y en ningún momento la empresa nos comunicó que iba a empezar a despedir a gente y mucho menos nos dio una lista con nombres de los compañeros que recibirían la carta de despido".

En esa carta, que ayer habían recibido 19 trabajadores –aunque el comité calcula que al final la cifra ascenderá a 27 o 28 personas– está una de las claves. Los sindicatos consideran que esa misiva de despido, "tal y como está redactada", podría no tener base legal. "Tenemos que analizar bien estas cartas y comprobar que todo sea correcto y si no es así, iniciar las demandas o lo que corresponda", explicó la presidenta del comité.

Respecto a las indemnizaciones por esos despidos, que en un principio parecía que los trabajadores no iban a cobrar, desde el comité se apunta que la empresa les ha trasladado que se abonarán tras la venta del grupo.

En un principio, según confirmaron este miércoles los trabajadores, esa venta de parte del conglomerado se rubricará el lunes. El preacuerdo entre El Arco y la empresa orensana Cuevas contempla la venta de 29 tiendas de la marca Economato y Arco Plaza, así como de dos plataformas logísticas. Inicialmente, Cuevas se quedaría con el 90 por ciento y El Arco les transferiría el 10 por ciento restante en dos años. Como primer paso, El Arco mantiene la gestión de la plantilla –más de medio millar de empleados– y el grupo Cuevas se encargará del suministro de mercancías. El Arco tiene actualmente 599 trabajadores, según recoge el plan de reestructuración de la empresa. Al margen de los acuerdos privados que hayan podido alcanzar vendedor y comprador, el documento recoge la necesidad de abordar 28 despidos. La deuda con la plantilla ascendía el pasado mes de marzo a 270.000 euros.

Impagos

Esa es otra de las quejas de los representantes de los trabajadores. Laura Guirado, de UGT, denunció que la plantilla no ha cobrado la última nómina. "Estamos a 15 de mayo y no hemos cobrado el sueldo de abril", aseguró. "En la manifestación del 1 de Mayo (Día del trabajo) denunciamos que no habíamos cobrado y ahora seguimos con ese mes pendiente de pago", insistió.

El comité de empresa promete seguir luchando para lograr revertir esos despidos que ha iniciado la compañía. Creen que no son ni las formas ni el momento, ya que, según los trabajadores, las cartas de despido se han enviado sin un criterio determinado y puede que no tengan base legal, algo que estudiarán los servicios jurídicos de los sindicatos.

