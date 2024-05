Los ecologistas replican a Hunosa: "Quemar CSR será tremendamente peligroso"

"Quemar esta mezcla de residuos –combustible sólido recuperado (CSR)– es tremendamente peligroso y contaminante, resultando imposible filtrar las emisiones de estas combustiones por su variedad y multicomposición, y más aún en una térmica que no está preparada para quemar residuos y por tanto para descontaminar las emisiones de su combustión". Es la afirmación de la plataforma contra el futuro uso de CSR en la térmica de La Pereda, en Mieres, después de que Hunosa, propietaria de la central, reiterase que la combustión de biomasa y CSR supondrá que la planta contamine sensiblemente menos de lo que lo hacía cuando utilizaba carbón.

Hunosa insiste en que en La Pereda solo el 10 por ciento del combustible será CSR. "Es lo que establece el contrato de régimen retributivo y es imposible superar ese límite. El proyecto se ha desarrollado en función de esos parámetros", subraya la compañía. También es cierto, y así lo ha reconocido la empresa, que los cambios que se adoptarán en la térmica podrían permitir hasta la utilización de un 25 por ciento de CSR, aunque aseguran que será inflexible y que nunca se superará el 10 por ciento comentado.

A los ecologistas no les vale. Rechazan por completo la utilización del combustible elaborado a partir de residuos de la basura y argumentan: "Numerosos estudios de seguimiento que abordan la problemática sobre la combustión de residuos en diferentes instalaciones (térmicas, cementeras, cerámica, incineradoras, etc.) demuestran que la quema está lejos de ser inocua". Estos estudios, continúan, "no dudan en vincular la exposición a estos compuestos (los emitidos) a que las poblaciones que viven cerca de incineradoras tengan un aumento de personas con cáncer, además de un aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón, laringe e hígado, con un mayor impacto en grupos vulnerables como la infancia".

La batalla entre ecologistas y empresa ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por el colectivo Conceyu contra la Incineración de Asturies frente a la resolución de la Consejería de Transición Ecológica que autoriza a Hunosa a quemar CSR en La Pereda como combustible secundario, por detrás de la biomasa.

El pulso se libra en más frentes: ante las asociaciones vecinales, empresariales o culturales. Tanto Hunosa como los ecologistas defienden con ahínco sus posiciones en encuentros con distintos colectivos para obtener el apoyo de la sociedad civil.

