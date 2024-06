Comerciantes y vecinos respaldan con matices el carga y descarga "para paisanos" de Mieres

Los vecinos y los comerciantes de Mieres han mostrado su respaldo a la nueva zona de carga y descarga para los ciudadanos que ha planteado el Ayuntamiento en la calle Carreño Miranda. Aunque eso sí, lo han hecho con matices. La visión general de la Agrupación Vecinal de Mieres y de las dos asociaciones comerciales es que este espacio "está bien" como un proyecto piloto, pero que "resulta insuficiente" como medida adoptada para generar más actividad en torno a los ejes comerciales de Mieres. Por ello, piden que se extienda a otras zonas del casco urbano. El colectivo vecinal, incluso, reclama que se permita parar en una de las dos calles peatonales de la plaza de Abastos con un sistema también de carga y descarga.

El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, señalaba que "saludamos esta iniciativa del Ayuntamiento, nos parece muy bien, especialmente para los que no vivimos en el casco urbano". Tras esta buena acogida inicial, Díaz Marentes lanzaba los "peros" a la idea. "Entendemos que es un espacio insuficiente y que el sistema debería de ampliarse a otras zonas de Mieres", señaló el responsable vecinal. De hecho, apuntó a que "los comerciantes del entorno de la plaza se sienten ahogados por las peatonalizaciones del entorno, y por ello entendemos que sería de justicia que en una de las dos calles que se acaban de urbanizar, se permita también a los vecinos parar con un sistema similar de carga y descarga".

En una línea similar se expresó el presidente de la asociación "Ye Mieres", Roberto Ardura. "Si es un proyecto piloto, está bien, pero si solo es para esa zona, no lo entendemos", señaló Ardura. Al igual que Díaz Marentes, también evidenció un problema "a la hora de aparcar en Mieres", que según dijo "está matando al comercio". En este sentido, Ardura indicó que algunos de sus asociados se quejan de la pérdida de clientes habituales de fuera del concejo al no encontrar plazas de aparcamiento. "Al final esa gente se desplaza fuera de Mieres porque aquí no tienen donde aparcar", apuntó el responsable de "Ye Mieres", que reiteró que el proyecto municipal "es bueno siempre y cuando se extienda a más zonas".

También Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes del Caudal, se mostró favorable a este carga y descarga "para vecinos", aunque como los anteriores, también mostró sus reservas, especialmente sobre el impacto que tendrá en el comercio. "Pensamos que es bueno el sistema, pero creemos que debe de implantarse en otras zonas de Mieres, ya que de no ser así, apenas tendrá impacto en el comercio", apuntó Olavarrieta.

Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el ayuntamiento de Mieres ya ha señalizado con marcas viales el espacio de carga y descarga en la calle Carreño Miranda, y tiene que cerrar todavía el modelo de uso y la señalización vertical. El objetivo, en todo caso, es que los vecinos tengan la posibilidad de parar entre 10 y 20 minutos, de manera que puedan hacer una compra, una recogida rápida o una gestión en la plaza de abastos o en las tiendas de este entorno, dejando luego el espacio para otro usuario.

