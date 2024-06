El Pleno de Langreo rechaza una moción del PSOE contra el transfugismo

La crisis interna del PSOE de Langreo centró buena parte del debate en el último pleno municipal. El grupo municipal del PSOE presentó una moción pidiendo al resto de grupos (IU, PP y Vox) el respaldo al pacto contra el transfuguismo. En el texto se instaba al Pleno a asumir el "compromiso de evitar la alteración de la representación política salida de las urnas", de forma que no se lleven a cabo acuerdos o pactos "con aquellas personas que abandonen el grupo al que pertenecían". Los socialistas no obtuvieron ni un solo apoyo. Solo los tres ediles del PSOE votaron su texto. Los cuatro concejales no adscritos, que abandonaron las filas del PSOE el pasado mes de marzo por la llamada crisis del agua de Langreo, votaron en contra. Los concejales del equipo de Gobierno (IU), PP y Vox, se abstuvieron.

En el debate, los cuatro ediles no adscritos insistieron en que siguen siendo socialistas y en que "el PSOE no nos echó del partido, cesamos voluntariamente", apostilló Francisco Torre, que se comprometió a no volver a hablar públicamente sobre la cuestión y a "seguir trabajando por los vecinos de Langreo".

PP y Vox argumentaron su abstención apuntando que la moción a debate era más una cuestión interna del PSOE.

