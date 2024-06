"Quiero que este sea el mandato de la recuperación"

José Ramón Martín Ardines (PSOE) gobierna en minoría en San Martín del Rey Aurelio. En las municipales de hace un año, los socialistas obtuvieron el peor resultado de la historia en un concejo en el que siempre han gobernado. Ardines dirige el Ayuntamiento con tan solo 6 de los 17 concejales de la corporación. Enfrente tiene 4 ediles de IU, 3 del PP, 2 de la Agrupación de Electores, y un concejal de Arranca San Martín.

-¿Qué balance hace de este primer año de gobierno?

-Lo dividiría en tres periodos con tres sensaciones, el de la ilusión, el de la realidad y el de la esperanza.

-La ilusión.

-La de volver al Ayuntamiento. Soy trabajador municipal y había estado cuatro años fuera (fue jefe de gabinete del consejero de Industria). Regresé con la ilusión de desarrollar el programa para mejorar el municipio con el que te presentas a las elecciones.

-La realidad.

-Después de la ilusión te das cuenta de que esos cuatro años, con una pandemia que lo cambió todo, han pasado muchas cosas. Te encuentras con la realidad del personal municipal, las infraestructuras, las dependencias, los centros educativos, sociales y culturales. Y te encuentras la burocracia que también ha cambiado bastante en esos cuatro años.

-La esperanza.

-Es en lo que estamos ahora, en ver cómo conjugar la ilusión de desarrollar el programa electoral enfrenado a la realidad. Tienes la esperanza de que el trabajo, los contactos, los acuerdos o los convenios con distintas administraciones den sus frutos.

-¿Qué tal lleva gobernar en minoría?

-Es complicado. La oposición hace lo que tiene que hacer, ser oposición y ser quien controla la gestión del gobierno. Eso nos sirve para intentar mejorar y rectificar cuando nos equivocamos.

-¿En qué se han equivocado?

-En dar por hecho cosas que pensábamos que eran fáciles y luego la burocracia nos demostró que no lo eran tanto.

-¿Cómo el caso del cementerio de El Entrego?

-El cementerio de El Entrego, el nuevo centro de salud de Sotrondio, la piscina municipal…. Llegas al gobierno y dices que vas a abrir la piscina. Iba a abrir en mayo del año pasado, incluso antes, y finalmente abre el día 10 de junio. El centro de salud, si me apura ya tenía que estar terminado.

-¿El problema con el cementerio está solucionado?

-Una de las palabras que más repito en los últimos meses es “complicado” y la del cementerio ha sido una de esas cuestiones complicadas. Somos el único municipio de España y no sé si de Europa que estamos en esta situación, con un cementerio privado que el propietario quiere cerrar. Estamos intentando encauzarlo administrativamente tanto para la municipalización como para el acuerdo definitivo con el propietario. Está encaminado. Al final hubo un acuerdo con la propiedad. Muchos vecinos cuestionan la actitud del propietario, pero yo entiendo que quiera defender sus derechos y en el Ayuntamiento estamos para intentar no perjudicar ni a los vecinos ni al propietario.

-Las obras del centro de salud de Sotrondio parece que van avanzando.

-Progresa adecuadamente. Día a día vemos como va evolucionando. Se metió un montón de material para que no haya filtraciones y esa corriente subterránea que obligó a parar la obra y cambiar el proyecto siga por donde tiene que ir. Se van a cumplir los plazos.

-La piscina, al fin.

-Por fin vamos a abrir. Se cerró en la pandemia y no volvió a abrir. Cuando antes decía que nos enfrentamos a la realidad es que llegas y te encuentras con que las anteriores administraciones socialistas hicieron muchas cosas. El PSOE lleva gobernando desde siempre en San Martín porque lleva cumpliendo y desarrollando actuaciones que mejoraron el municipio durante las últimas décadas. Quien tenga 20 años igual tiene una imagen de decadencia del municipio, pero los que tenemos cierta edad vemos como este municipio salía de una época gris y fue progresando. Pasamos por aquellas primeras legislaturas de la Transición, luego la reconversión, luego las inversiones, luego el saneamiento, y luego la de la pandemia, que es la que acentuó esa sensación de decadencia. En décadas pasadas se trabajó mucho en el medio rural, se hicieron carreteras, equipamientos culturales y sociales… pero ahora el teatro cumple 25 años, la piscina 20, la casa de la juventud 30, los centros sociales andan todos con más de 20 años, los colegios, como El Parque y El Bosquín, cumplen 50 años. Cuando uno cumple años tiene que pasar por la ITV. Se acumula esa realidad y hay que ponerse a invertir para que las carreteras, las infraestructuras, los centros sociales y culturales o la piscina, vuelvan a estar bien. Hay que hacer muchas obras y en ese periodo de realidad estamos y con la esperanza de hacer actuaciones.

-Otro gran proyecto pendiente es la ampliación del centro TIC de El Entrego.

-Volvemos a otra de esas cosas en las que te enfrentas con la realidad. La ampliación, el nuevo edificio, no es ni de la legislatura pasada, es de la anterior. En 2019 se estancó, y hasta ahora. Nos dicen que la obra se licitará próximamente. Es un proyecto muy importante porque supone la ampliación del CINN (Centro de Nanotecnología) y nos permitirá atraer empresas del sector científico y tecnológico. Ya se está trabajando en ello, para que cuando esté el edificio también estén las empresas que lo van a llenar.

-¿La ciencia y la tecnología, con ese edificio, son la base del desarrollo económico del concejo?

-Es una parte del futuro. Tenemos el CINN y el centro de informática de Blimea, desde donde se trabaja para todo el mundo, pero no debemos olvidarnos de que Asturias, las Cuencas y San Martín, somos territorio industrial, va en nuestros orígenes. Así que estamos mejorando los polígonos de La Florida y La Central, acabamos de finalizar la urbanización de la primera fase del polígono de Venturo. Tenemos que estar preparados para conseguir que vengan empresas.

-¿Hay empresas que quieran instalarse en San Martín?

-Es complicado, pero lo intentamos constantemente, con contactos con el Principado, la Federación Asturiana de Empresarios y la Cámara de Comercio. Queremos empresas que generen empleo estable y atraigan población. Lo que no podemos hacer es que esos polígonos acaben siendo un solar. Tenemos que facilitar la llegada de empresas. Estamos en el centro de Asturias, para lo bueno y para lo malo porque que venga una empresa no quiere decir que los trabajadores vengan a vivir aquí.

-Usted siempre insiste en que San Martín representa la centralidad en el Valle del Nalón.

-No es lo mismo llegar a San Martín entrando a El Entrego desde Langreo que por la “Y” de Bimenes, llegas al Sotón y a un paraíso natural. Por eso el Pozo Sotón va a ser el centro de recepción turística del Valle del Nalón. Somos la puerta al Valle, para descubrir el paisaje, la gastronomía y los recursos culturales. Si te alejas 50 metros de Sotrondio, El Entrego y Blimea estás en pleno paisaje protegido de las Cuencas Mineras. Además, tenemos dos recursos turísticos únicos como el Pozo Sotón, que ofrece la posibilidad de bajar a una mina real, y el Museo de la Minería, que es único en España.

-¿Qué supondrá para San Martín ese plan de dinamización turística de la Mancomunidad del Valle del Nalón?

-Una pata más el San Martín del futuro. Hablábamos de lo tecnológico y lo industrial, ahora añadimos lo turístico. En la zona rural del concejo se están vendiendo muchas viviendas a gente de fuera de Asturias que viene aquí a teletrabajar, pero también estamos viendo como hay personas que están comprando segundas residencias en El Entrego, Blimea o El Serrallo. Las compran para venir a pasar sus vacaciones. Estamos a menos de una hora de la costa y menos de una hora de los puertos de montaña.

-¿Cuál es su gran proyecto para el concejo?

-No me atrevo a decirlo. Si de algo me arrepiento es de decir que vas a hacer cosas y luego la burocracia te lo impide. Más que un proyecto concreto hablaría de un concepto. Quiero que esos cuatro años, este mandato, sea el de la recuperación. Quiero la recuperación económica facilitando la creación de empleo, y de ahí la recuperación demográfica. Todo, con un municipio más limpio y con los servicios adecuados. La clave es facilitar la generación de empleo y en eso nos estamos volcando. San Martín es el concejo que más planes de empleo ha puesto en marcha en colaboración con el Principado, este año movilizaremos 3 millones de euros. En la actualidad tenemos contratadas a 225 personas en distintos planes de empleo.

-Ya que habla de la limpieza, es una de las grandes quejas en la calle.

-Lo sabemos. Estamos mejorando en ese aspecto, aunque podríamos mejorar más. La semana pasada empezó una empresa de refuerzo para todos los residuos que se generan en la temporada de siega y Está al llegar una barredora que va a mejorar limpieza calles. Pero volviendo a lo anterior, aunque también unido con esto de la limpieza. Quiero que los vecinos recuperen ese sentimiento de orgullo de ser de San Martín.

Suscríbete para seguir leyendo