Medio millar de mierenses protestan contra la quema de CSR en La Pereda

"Nosotros no decimos nada de los puestos de trabajo, ni de que la térmica de La Pereda queme biomasa, a lo que nos oponemos es a que se queme basura". Con estas palabras mostraba Fructuoso Pontigo, responsable de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturias, su rechazo a la instalación de Hunosa. Una postura común en los entre 400 y 500 manifestantes que se dieron cita este domingo en Mieres para participar en una manifestación y marcha de protesta contra la incineración de CSR (combustible sólido recuperado) en La Pereda. Protesta convocada por el Conceyu contra la incineración y los grupos ambientales asturianos.

El punto de encuentro para iniciar la marcha entre el casco urbano y la térmica de La Pereda fue el parque Jovellanos de Mieres. Desde el mediodía, decenas de personas fueron llegando a la zona. Vecinos, miembros de asociaciones del concejo y de toda Asturias y responsables del gobierno local formaban un nutrido grupo de manifestantes, que mostraban su disconformidad con que la térmica de Hunosa, una vez se hibride para quemar biomasa, pueda consumir también combustible sólido recuperado en un diez por ciento.

Un grupo de niños con carteles contra la quema de CSR en Mieres. | A. Velasco / Andrés Velasco

María García es una de las responsables de la plataforma contra la quema de CSR en Mieres. "Hay estudios médicos y científicos claros que dicen que la combustión de residuos derivados de basura, aunque sean secados y prensados como es el CSR, emiten unas sustancias tóxicas persistentes que son dañinas y cancerígenas, y que pueden generar problemas de salud muy graves", apuntó. García agregó que "es un proyecto que no queremos en las comarcas mineras, desde luego no lo queremos en ningún sitio de Asturias, pero nosotros defendemos que La Pereda no queme basura". Respecto a la explicación que Hunosa daba esta semana en una reunión informativa en el campus de Mieres, la responsable de la plataforma indicó que "no nos han dado ninguna tranquilidad, y es más, la empresa está mintiendo". De hecho, María García indicó que "dicen que hay un montón de incineradoras en Europa, pero desde 2020 la UE ya no financia incineradoras porque han visto que no es un modelo sostenible y es la peor de las maneras de tratar la basura".

Pontigo, por su parte, señaló que "no hay ningún estudio que diga que quemar basura sea bueno, y si una incineradora no está preparada para quemar residuos, una térmica mucho menos". Cuestionado por la creación de puestos de trabajo tras la hibridación de la térmica de Hunosa, el responsable de la Coordinadora Ecoloxista apuntó que "nadie pone en tela de juicio los empleos, ni siquiera la transformación de la térmica, porque nadie ha hablado de la quema de biomasa, sino que por lo que se protesta es por la quema de basura".

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, también estuvo en la protesta. "La postura del gobierno de Mieres es clara: no queremos que se queme basura, ni en La Pereda ni en ningún sitio", dijo, para agregar que "también somos conscientes de que tenemos muchos problemas con los residuos en Asturias ni está en nuestras manos que no se incinere basura en La Pereda". El regidor señaló que "ante esta situación nosotros seguiremos vigilantes a que se cumpla a rajatabla lo que tiene permitido para poder quemar, y paralelamente reiteramos la petición a Hunosa para que ponga todas las tecnologías a su alcance".

Tras arrancar la marcha en el parque Jovellanos, los manifestantes se dirigieron a la térmica por el paseo fluvial del Caudal. Tras un pequeño acto en el entorno de la térmica, la jornada terminó con una comida campestre en el área recreativa de Cardeo.

