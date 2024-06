Los vecinos del Nalón sopesan un encierro de protesta ante el "déficit" de profesionales sanitarios

La plataforma Vecinos de Langreo por la Sanidad Pública organizó ayer una concentración frente al centro de salud de Sama para protestar por el "déficit de profesionales y la abultada lista de espera", entre otras reclamaciones planteadas.

Xuacu de Hoyos, uno de los portavoces del colectivo, instó a los vecinos que se sientan afectados "por la listas de espera, los traslados de personal u otros motivos" a "no quedarse callados e inundar el servicio de atención al paciente y la gerencia con escritos con sus reclamaciones. No pueden quedárselo dentro porque, de lo contrario, parece que no pasa nada. Cuando la realidad es todo lo contrario", aseguró.

Las protestas son rotatorias entre el hospital y los principales centro de salud de la comarca y ayer le tocó el turno al de Sama, en cuyas inmediaciones se congregó más de medio centenar de personas. "No se están escuchando nuestras demandas y, si esto sigue así, en verano tendremos que plantearnos nuevas medidas reivindicativas. Y no descartamos un encierro", aseguró De Hoyos.

Malestar

El representante de la plataforma vecinal mostró su malestar con la nueva gerente del área sanitaria, "a la que hemos pedido una serie de datos de actividad que nos ha facilitado. Parece que sigue en la línea del anterior responsable del área: no hay una mala palabra pero tampoco una buena acción", señaló De Hoyos, que adelantó que han pedido una reunión con los responsables de la Consejería de Salud para trasladarles la problemática existente.

Junto al " déficit de personal y la escasez de recursos", el portavoz de la Plataforma alertó sobre "la mala organización y los traslados de profesionales, que están teniendo una repercusión indudable en la asistencia".

