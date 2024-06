Ángeles Barrios: «España debe liderar el Espacio Europeo de Datos Sanitarios»

El Parlamento Europeo acaba de aprobar, a finales de abril, la creación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, toda una revolución en la sanidad que en cuanto se desarrollé supondrá numerosas ventajas. Pero la clave está ahora en ese desarrollo y España debe liderar ese proceso porque está en condiciones de hacerlo. Lo explicó este viernes en Mieres, en el XXIV Congreso de la Asociación de Calidad Asistencial del Principado de Asturias, Ángela Barrios, responsable de Relaciones Institucionales del EIT Health Spain, el «hub» regional de EIT Health, que forma parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea. La experta mantiene que «España tiene capacidades únicas para liderar ese Espacio Europeo de Datos Sanitarios porque figura entre los cinco primeros países de Europa en digitalización de datos y sed encuentra también a la cabeza mundial en investigación clínica, dispone de diferentes estrategias y programas a nivel público, así como con financiación para avanzar en la transformación digital del sistema sanitario».

España tiene la experiencia de un sistema de salud público «incluso, que las competencias sanitarias estén descentralizadas en las comunidades autónomas, es una ventaja porque estamos hablando de coordinación entre todos los países de la Unión Europea», subrayó Barrios.

Los datos sanitarios son una fuente ingente de información. Por un lado, ese «espacio único europeo», permitiría que cualquier viajero que sea atendido en cualquier punto de Europa con el facultativo accediendo a su historia clínica, lo que sin duda mejorará mucho esa atención. Pero, «además de mejorar la calidad asistencial, compartir datos permite avanzar muchísimo en innovación e investigación», explicó la ponente.

Los datos están ahí, cada sistema sanitario, incluso cada centro hospitalario tiene los suyos, su archivo, pero si esos datos no se comparten y los archivos no están interconectados, están «en islas que no s que no se entienden unas con otras». Por eso, la nueva normativa europea, que habrá de desarrollarse, busca «no solo que el paciente pueda circular por Europa con sus propios datos, con un resumen de su historia clínica, sino que esos datos se puedan compartir y sean accesibles desde distintos sistemas sanitarios y entidades dedicadas a la investigación». Todo ello, añadió la experta, «cumpliendo toda la legislación vigente en materia de protección de datos».

Esta interconexión de datos sanitarios, con transparencia, a nivel europeo hubiese sido de suma importancia con la pandemia del covid, ya que «además de que disponer de datos de millones de pacientes, nos permite predecir mejor una patología, diagnosticarla mejor y tratarla de manera más efectiva y personalizada, también nos permite anticiparnos a situaciones de crisis a través de la monitorización de esos datos compartidos en toda Europa».

La jornada del viernes por la tarde, en la que participó Ángela Barrios, trataba sobre «Desafíos y oportunidades de la Inteligencia Artificial en la Sanidad». Para ella «la Inteligencia Artificial y el desarrollo de herramientas de procesamiento de datos son la conjunción perfecta para ese nuevo espacio único», por eso abogó por «un uso más eficaz y extendido de esas herramientas».

En ese punto recordó que la Inteligencia Artificial lleva muchos años utilizándose en medicina, en disciplinas como la radiología, pero ahora debe «dar facilidades a los emprendedores para desarrollar nuevas soluciones y que esas soluciones, en este caso relacionadas con el tratamiento de los datos sanitarios, lleguen al mercado».

La Unión Europea se enfrenta ahora al reto de regular ese espacio único de datos sanitarios porque «muchas empresas están haciendo desarrollos en aplicaciones de salud, investigando nuevos dispositivos médico y utilizando la inteligencia artificial, pero lo que hace falta es que la regulación se implante correctamente».

En ese punto, en el de desarrollar la regulación, es donde España, por su experiencia, puede jugar un papel muy importante. Eso sí, lo primero que debería hacerse en resolver el problema de los datos sanitarios en la sanidad privada, que no se comparten con la pública. «Cada vez hay más españoles en la sanidad privada y esos datos no deberían perderse, tienen un valor incalculable» para Barrios.

La experta insistió en que «España está en una posición muy adelantada» para liderar ese proceso, y explicó que «los únicos países con el resumen de la historia clínica digital para utilizar a nivel europeo son España y Estonia y hay lugares como Alemania en los que no existe la receta electrónica». Por eso, debe unificarse el sistema europeo porque no vale de nada que un español o un estonio tengan el resumen digital de su historia clínica si llegan a un hospital en Francia o en Italia y no saben leer esos datos.

