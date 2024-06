Bobby, cuatro décadas de tupé y chupa de cuero: el guitarrista mierense saca nuevo disco

Las chupas de cuero y el tupé dieron forma en España a partir de los años ochenta a un movimiento perfectamente reconocible tanto por su uniformidad como por su música. Los "rockabillys" arrearon el rock and roll, agitando una sociedad que buscaba cada vez más diversión y libertad. De entre los numerosos grupos que proliferaron entonces, son muy pocos los que mantienen aún el flequillo levantado. El mierense Roberto González, conocido musicalmente como Bobby, lleva 40 años en los escenarios. Su dilatada trayectoria le ha convertido en uno de los guitarristas más reconocidos de la región. Con su cuarto disco ya girando en el gramófono, el próximo 21 de junio actuará en el parque Jovellanos en el marco de las fiestas de San Xuan.

Para este regreso, Roberto González se ha rodeado de dos veteranos compañeros de carretera, su hermano Pablo González y Pablo Souto. El proyecto ha tomado forma con el nombre de Bobby Gonzales Trío. Llama la atención la "s" que sustituye a la "z" en el apellido del guitarrista. Se trata de un guiño a la cultura rockera norteamericana, un toque no exento de buen humor. "En un viaje a EEUU me pararon en el aeropuerto y me llevaron a la zona de aduanas. Yo no entendía nada y, muerto de miedo, cuando me empezaron a llamar Gonzales, no los corregí", explica el músico de manera divertida.

Bobby salió bien parado de su "encontronazo" de la policía de EE UU. En su caso, subraya, el estrecho vínculo que mantiene con el rock and roll no tiene conexión con el tópico de las drogas. "Recuerdo perfectamente el tremendo daño que hizo la heroína en Mieres entre los ochenta y noventa. Siempre he pensado que a nosotros, en buena parte, nos salvó la música. La único que queríamos era tocar la guitarra y hacer canciones. La droga, por suerte, la hemos mantenida alejada pese a los tópicos".

El nuevo disco de Roberto González incluye cuatro temas propios. El rockabilly marca el tiempo, con presencia también del swing. Las nuevas canciones excavan en los orígenes musicales de su autor. "Hay reminiscencias de la etapa de Los Coronados", explica el guitarrista.

El legado musical de Bobby está ligado a la inolvidable trayectoria de Los Coronados, un grupo que surgió en Mieres a principios de los noventa y que permitió a sus componentes darse a conocer no solo a nivel regional, sino nacional. Luego llegaron Los Transtornados, que también contó con su público incondicional. "A lo largo de los últimos cuarenta años hemos actuado por toda España y hemos tenido también la suerte de actuar en muchas partes de Europa. En Italia hemos estado al menos tres veces", destaca Roberto González.

Precedente

Han pasado ya siete años desde la última vez que Bobby actuó en las fiestas de San Xuan. La cita del próximo viernes 21 de junio le hace ilusión, aunque personalmente no atraviesa por su mejor momento: "Me han tenido que operar de los ojos y sufro mareos". El molesto desafine de la salud no afecta a su manejo de la guitarra, aunque este verano tal vez no pueda tocar todo lo que le gustaría: "De momento no me siento cómodo viajando, pero para tocar en Mieres espero estar perfecto". Y es que Bobby mantiene el tupé tan entonado como hace cuatro décadas.

