Juan Carlos Iglesias, alcalde de Aller: "Siempre hemos defendido una estación de AVE en Reicastro, sería la parada de las Cuencas y del centro de Asturias"

En 2023, Juan Carlos Iglesias (Caborana, 1969) lograba una aplastante victoria en las elecciones municipales. Pasaba de seis concejales a 13 en un municipio con 17 ediles en el Pleno. Una mayoría absoluta que le da "tranquilidad" para afrontar el mandato. Tras un año, hace balance de esta segunda etapa al frente del gobierno allerano.

-¿Qué balance hace de este primer año del mandato?

-Este primer año de mandato fue una continuidad de lo que veníamos haciendo. Una vez que conseguimos fondos para varios proyectos en el anterior mandato, ahora estamos trabajando en el desarrollo de los mismos. Además, hay un incremento de más del doble de concejales, muchos llegaron sin ningún tipo de experiencia y los primeros meses fueron de asentar un poco las nuevas concejalías. A partir de estos días, se va a empezar a ver mucho de lo que hablamos en el programa electoral y muchos de esos proyectos que están en marcha. Con lo cual, el balance era el esperado en un primer año de toma de posesión de los nuevos concejales y a la vez de ir continuando un poco lo que estábamos trabajando.

-¿Qué diferencias encuentra entre el gobierno en minoría y esta mayoría absoluta que tiene ahora?

-La mayor diferencia es la agilidad y la tranquilidad de saber que vas a aprobar los presupuestos y las tasas y la agilidad a la hora de desarrollar o aprobar proyectos o trámites en juntas de gobierno o en Plenos. De otra forma, seguimos haciendo el mismo tipo de política de acuerdos que hacíamos con seis concejales. Hemos aprobado los presupuestos y las tasas llegando a un acuerdo con los que han querido, que son IU, porque el Partido Popular lo convocamos a una reunión y no se presentaron y con Vox el concejal tiene un discurso del insulto y no vamos a sentarnos a negociar. De todas formas, la tranquilidad de poder desarrollar tu programa y de poder hacerlo con agilidad es importante.

-¿En qué porcentaje diría que se ha cumplido el programa electoral?

-Creo que el balance hay que hacerlo a final de mandato, porque el desarrollo no es lineal. En el primer año no llevamos el 25%, pero muchos proyectos y ejecuciones están sobre la mesa. En el mandato pasado, yo creo que cumplimos más del 90% del programa y ahora estamos sentando las bases para cumplir todo lo que hemos prometido.

-¿Por dónde pasa el futuro de Aller?

-Siempre hablamos de tres pilares: la ganadería, el turismo y la industria. Y ahora, ya a finales del anterior mandato, hemos visto un cuarto, el sector forestal, en el que el concejo tiene un gran potencial. El futuro pasa por desarrollar esos cuatro pilares y además ir cubriendo los servicios básicos para que Aller se vea como un concejo que cumple las expectativas para aquellas personas que quieran asentarse a crear una familia aquí.

-En el pasado mandato lograron fondos para varios proyectos importantes. Empecemos por el Plan de Sostenibilidad Turística. ¿Cómo va su desarrollo?

-Al principio nos costó arrancar por el tema de la gerencia, que nos quedó dos veces desierta. Pero a partir de ahí, una vez contratada, ahora vamos cumpliendo para estar dentro de los plazos. Ya se han desarrollado algunos tramos de la senda y tenemos ya redactado para licitar el mirador de Cotobello, el proyecto en el pozo San Fernando y toda la parte de publicidad y página web ya está adjudicado. En vistas al verano de 2025 ya se va a ver casi todo el programa desarrollado. Esperamos tener casi toda la senda, el mirador y la pasarela del Río Aller. Además, también tenemos el plan de sostenibilidad turística de la Montaña Central, en el que tenemos el proyecto de la creación del centro de recepción de visitantes, así como hacer visitable la zona de la mina La Señora con un proyecto de realidad virtual.

-¿Qué me dice del proyecto ganadero en Cabañaquinta?

-Precisamente tenemos preparados los pliegos para sacar a licitación en semanas los crotales inteligentes y el arco para identificar el ganado y luego localizarlo en los montes. Además, también tenemos casi listo el proyecto para licitar la obra civil para rehabilitar uno de los edificios y convertirlo en un centro de trazabilidad de la carne. Y, por otro lado, la obra de urbanización del mercado de ganado, donde tenemos comprometido con el Principado que ellos financien lo que sería el nuevo mercado polivalente, con su inclusión en presupuestos regionales próximamente.

-También se les aprobó una ayuda para un centro de transformación de la madera en Oyanco, con el objetivo de, junto a otros proyectos, aprovechar el tirón de la biomasa y el sector forestal.

-Tenemos grandes esperanzas en el sector forestal. Hemos elaborado un proyecto que hemos ido madurando, no es fruto de la improvisación y que lleva varios pasos. Mire, por lo pronto hemos homologado dos talleres de empleo de desbroces y de mantenimiento de espacios públicos y estamos trabajando para tener el nivel 2 de estos cursos y dar continuidad a esas personas que se forman. A la vez, también barajamos la homologación de los talleres de ebanistería y carpintería, todo enfocado al ámbito forestal. Y a generar empleo alrededor de ese sector. Además, también tenemos en marcha la ordenación de los montes, donde ya estamos en contacto con el Principado. Sabe que tenemos un proyecto para el monte Pinín, con 3.000 hectáreas que son susceptibles de captación de CO2. Por este terreno ya se han interesado y hemos tenido reuniones con empresas punteras, incluso algunas fundaciones, porque están interesadas en invertir en el tema forestal. Todo el proyecto está en marcha ya y tenemos mucha confianza en este sector.

-Este año han presentado dos ambiciosos proyectos para Aller, uno sobre nómadas digitales y otra para un camping de lujo. ¿Encajan en el modelo de municipio que espera?

-Todos los proyectos se estudian y se maduran, no estamos disparando a todo lo que se mueve, sino que tenemos el objetivo de conseguir un concejo cuyo futuro sea sostenible y basado en las nuevas formas de industria y de desarrollo. Vamos a seguir peleando por la desestacionalización de Fuentes de Invierno y el camping encaja, pensando además que va a ser una instalación singular, la única que hay a esa altitud y en una estación de esquí en Asturias, y con una apuesta por un tipo de camping y de turista bastante concreto. Por otra parte, en cuanto al cohousing y el coworking en Santibáñez de la Fuente, se enmarca en la línea de los proyectos que se están hablando para el Pozo de Santiago, con el Centro de Supercomputación. Se hace con la idea de que sirva para atraer a estos nómadas digitales, pero estoy seguro de que cuando conozcan el concejo, muchos de ellos se asentarán en los pueblos del concejo, afianzando también población y atrayendo este tipo de empleo de calidad.

-¿En qué punto está el desarrollo del nuevo centro de salud de Collanzo?

-Nosotros estamos en contacto con los propietarios de las fincas que el Principado entiende que pueden ser susceptibles para construir el centro de salud. Nuestra idea es, en el mes de junio, cerrar con alguno de los propietarios la finca y poder comunicar al Principado cuál es la elegida. Nos consta que hay interés del Gobierno regional en sacar adelante el proyecto y estamos en contacto para que cuando tengamos ese suelo, aprobar el presupuesto de la elaboración del proyecto ya en sí. Somos optimistas. Es una de las reivindicaciones históricas que nos faltan por conseguir y que queremos tener esta legislatura.

-Ha sido crítico, apoyando al sector, con el desapego del Principado hacia Fuentes de Invierno…

-Cualquier Alcalde tiene que defender su concejo, aunque el Gobierno regional sea de tu partido. Lo que se están pidiendo no son inversiones de lujo, sino una serie de infraestructuras que son básicas: luz, baños, remontes, nieve artificial... Son infraestructuras que, sin ellas, no se puede seguir desarrollando la estación en todo su potencial. Lo que si es cierto es que hace una semana aprobamos la licencia de obra que nos pidió Iberdrola para el enganche a la red eléctrica de San Isidro, por lo que al menos parece que ese problema se va a resolver. Pero vamos a seguir insistiendo en que se tiene que invertir en la estación de Fuentes de Invierno y que se tiene que abrir a otros tiempos que no son solo el invernal

-Otro de los caballos de batalla que tienen es la conexión de Aller con el AVE. ¿Hay mala relación con Mieres y Lena?

-Desde el minuto uno de la llegada a la alcaldía, en el 2019, defendimos Reicastro como la estación de AVE de Asturias y de las Cuencas. Ese fue el posicionamiento desde el primer momento y no nos hemos movido de él. Defendemos exactamente lo mismo durante los cinco últimos años. Creo firmemente que es mejor para las Cuencas y para buena parte del centro de Asturias tener una verdadera estación de AVE en Reicastro, a partir de la cual se pueda llevar a desarrollar infraestructuras de movilidad al resto de Asturias. Si queremos vender un AVE de menos de tres horas a Madrid, no hay otro sitio. Defender Mieres sobre Lena como parada para el la alta velocidad: es una cuestión de lógica y de bien común. Que alguien me dé una sola razón porque es más beneficiosa una parada en Lena que en Mieres, sobre todo pensando en los habitantes, de la Montaña Central, el valle del Nalón o incluso Gijón, Siero... Solo puedo entender desde un punto de vista local, el defender Lena con respecto a Mieres. Y de no hacerse una estación en Reicastro como pensamos, la parada tiene que estar en Mieres, que cuenta con mejores infraestructuras de aparcamiento, de accesos, de cercanía. Insisto, que me den una sola razón de lo contrario. A partir de aquí, las relaciones personales son buenas y siempre lo han sido.

-¿Cómo ve el concejo de aquí a tres años?

-Yo creo que esta segunda legislatura, además de seguir elaborando proyectos importantísimos como el forestal, va a ser la de consolidación de los fondos obtenidos en tres de los pilares durante el primer mandato. Al final del mandato, veo un concejo que va a estar en la mejor situación de este siglo y seguramente desde hace muchas décadas. En las grandes reconversiones antes se hablaba de crisis y ahora hablamos de proyectos. Y yo estoy convencido de que al final de la legislatura se va a ver ese futuro. No solo desde Aller, sino desde fuera, se van a ver las grandes oportunidades de inversión que tiene el concejo. Ahora mismo ya hay interés y materialización de inversiones en materia turística y tenemos que captar también esa parte industrial. Y para eso también es muy importante el desarrollo de los proyectos en el pozo Santiago que el Principado, Hunosa y la Universidad están pilotando, y que serán un gran atractivo para Aller.

