El PP tacha la iniciativa cultural anticensura de Mieres de "coladero" de subvenciones

El PP de Mieres se ha mostrado crítico con la visita que el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la edil de Cultura, Rocío Antela, hicieron a Madrid para tratar de exportar a nivel estatal el modelo anticensura de la llamada "Caja de Resistencia". Víctor Ferreira, edil popular, criticó: "El ministro Urtasun vino a Mieres para conocer de primera mano el pozo Santa Bárbara y la ‘Caja de Resistencia’, y ahora nuestro Alcalde va a Madrid para seguir hablando de la ‘Caja de Resistencia’. Nos gustaría que en el algún momento el Alcalde también hiciera algún viaje para atraer a Mieres empresas, y con ello crear empleo". Sin embargo, apostilló, "con eso no financia a sus seguidores".

El edil popular subrayó que "la Caja de Resistencia es una pantomima, ya que en España no existe censura, y si existiera, desde IU deberían estar preocupados, porque gobiernan en España y en Asturias". El edil aseguró que este programa cultural "es un coladero nada más que para seguir financiando a los suyos, que hacen del dinero público su modo de vida, a cambio de luego ayudarles en las campañas electorales". El concejal incidió en que "por ejemplo, el mérito de Bob Pop para ser contratado no fue ser censurado o cancelado en ningún sitio, que no lo fue, sino pedir el voto en las elecciones generales para Sumar".

El concejal del PP indicó que "cuando la izquierda gobernaba en Gijón, se canceló la actuación de un cantante que insultó a Mónica Oltra. IU no dijo nada". E ironizó: "si hubiera insultado a Mariano Rajoy o a Alberto Nuñez Feijoo, ese cantante ya habría ido a la ‘Caja de Resistencia’, estaría contratado para San Juan, y no descartaríamos que fuera pregonero".

Por último, Ferreira pidió al Alcalde "que la próxima vez que vaya a Madrid venga con empresas que creen empleo en Mieres y asienten población, que eso sí será bueno para todo el concejo, y no sólo para la izquierda que vive de la subvención pública".

