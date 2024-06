José Andrés y su "World Central Kitchen" suman un premio más a la larga lista de reconocimientos por su trabajo, el premio de la Fundación Emilio Barbón. La entidad lavianesa ha decidido conceder el galardón en su vigesimoprimera edición a la organización liderada por el chef de origen mierense "por haberse convertido en un gran apoyo para muchas familias en numerosas iniciativas". El jurado destaca las actividades de apoyo desarrolladas por "World Central Kitchen" durante la pandemia del covid-19 pero también, y más recientemente, "el apoyo al pueblo ucraniano y a la población civil de Gaza, que están sufriendo una cruenta invasión y la amenaza constante de los ataques y bombardeos".

José Andrés, premio de la Fundación Emilio Barbón por su acciones en Ucrania y Gaza / David Orihuela

El jurado, que hizo público su fallo a las dos de la tarde ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Laviana, estuvo formado por Enrique Fernández, presidente de Hunosa; Pedro Alberto Marcos, periodista; Armando Arias, empresario y presidente de la Asociación Cultural La Serrana, de Avilés, y por tres patronos de la Fundación Emilio Barbón: Begoña Barbón, Francisco Trinidad y Pilar Huerta.

La candidatura de "World Central Kitchen", presentada por uno de los patronos, fue elegida por unanimidad entre las ocho propuestas presentadas a la edición de este año del galardón.

Tras haber viajado a Haití en 2010 para prestar ayuda humanitaria, José Andrés fundó la "World Central Kitchen (WCK)", ONG con la que lleva a cabo numerosos proyectos de cooperación con la cocina como elemento central. Desde entonces, y en especial en los últimos años, ha recibido numerosos premios y reconocimientos. En 2021 la organización recibió el premio "Princesa de Asturias" de la Concordia "por ofrecer una respuesta extraordinariamente rápida y eficaz sobre el terreno para atender situaciones de emergencia alimentaria y social, que ha servido para impulsar la colaboración de agentes de diferentes ámbitos en busca de una sociedad más justa, equitativa y sostenible".

El año pasado, el Principado concedió al cocinero la Medalla de Asturias. El chef reconocía a LA NUEVA ESPAÑA sentirse muy querido en la región. "Asturias en general me da mucho, lo único que recibo de ahí es cariño. Me fui muy joven, crecí en Cataluña, pero siempre la he sentido muy cerca, a su cocina, a su gente... Me siento muy orgulloso de ser asturiano y creo que Asturias me ha dado el ADN, el sentido de que perteneces a un sitio. Eso es muy bonito", explicaba el galardonado.

Suscríbete para seguir leyendo