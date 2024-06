Mercedes Tuñón estrena poemario, "Silencios rotos"

La Casa de la Música de Mieres fue el escenario para la presentación del último poemario de la mierense Mercedes Tuñón Arias. Bajo el título "Silencios rotos", esta amante de la literatura ha puesto una vez más negro sobre blanco sus sentimientos en una obra con gran carga de profundidad. Un acto que también sirvió para presentar la nueva asociación vecinal y cultural mierense SOS Mieres, que la propia Mercedes Tuñón preside.

La autora recordó en el acto sus inicios en la literatura. "Comencé a escribir cuando la vida parecía asfixiarme, y no podía hablarlo con nadie". En "Silencios Rotos", Tuñón aspira a transmitir al lector "lucha, fuerza, superación, que no hay que darles tanta importancia a cosas que en realidad poca tiene, que a todos nos tocará lidiar tarde o temprano con situaciones adversas, que en realidad van a ser difíciles de digerir". Una publicación muy personal, pues todos los poemarios de esta mujer son "un reflejo de mi vida, si bien hay que decir que un poco enmascarada, para no dejar al descubierto a una mujer que detrás de una sonrisa procura esconder, que vivió siempre como una muñeca rota".

Asociación

Mercedes Tuñón aprovechó también para presentar SOS Mieres, nueva asociación cultural y social del concejo, cuyos objetivos, dijo son los de "apoyar en la medida de lo posible, a la ciudadanía en temas como la eliminación de las barreras arquitectónicas, violencia de Género, sexualidad, conservación de edificios históricos y patrimoniales, etc". "Queremos evitar que esta Cuenca del Caudal se muera del todo, y que la juventud tenga motivos para quedarse", apuntó.