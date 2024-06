Amancio Ortega paga una experiencia única

Carla Rubio y Yara Cadenas son amigas desde niñas. Han vivido juntas multitud de experiencias, pero tal vez ninguna parecida a la que vivirán el próximo curso escolar. Carla lo hará en Michigan, Estados Unidos, y Yara se irá a New Brunswick, en Canadá. Estas dos jóvenes de Mieres han sido becadas por la Fundación Amancio Ortega y son beneficiarias de dos de las 400 becas de estudio que concede la fundación, "de las que 70 son solo para Galicia", puntaliza Yara Cadenas, en referencia a que Amancio Ortega, el dueño de Inditex, es gallego.

Una de las condiciones de la beca es que no pueden regresar a casa durante todo el curso y tampoco pueden recibir visita de familiares. La idea, explica Clara Rubio, "es que no sea solo una experiencia de estudiar en el extranjero, sino que buscan también la inmersión cultural y entienden que si te visita tu familia se rompe el proceso".

Las dos chicas fueron recibidas este lunes en el Ayuntamiento de Mieres, donde recibieron varios obsequios que les entregó la concejala de Educación y Normalización lingüística, Belén Alonso, que destacó que las dos estudiantes "son alumnas de la escuela pública". Carla Rubio estudia en el IES Sánchez Lastra y Yara Cadenas en el IES Bernaldo de Quirós.

Las jóvenes han tenido que superar un proceso de selección que comenzó el pasado septiembre y que finalizó con un resultado positivo. "Cuando me enteré de que me habían concedido la beca, me puse a llorar", reconoció Rubio.

Ahora están disfrutando de las fiestas de San Xuan, pero en pocas semanas tendrán que hacer las maletas, se supone que con más de una prenda de la cadena Inditex, para emprender esta aventura vital que les llevará a estudiar primero de bachillerato a miles de kilómetros de casa, algo que cambiará sus vidas para siempre.

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero y vivir una experiencia única: viaje, tasas de escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro médico y de accidentes, convalidación del año académico y apoyo continuado durante la estancia. Los beneficiarios de las becas de la Fundación Amancio Ortega conviven con una familia anfitriona y acuden a centros educativos locales, lo que supone una auténtica inmersión en Estados Unidos o Canadá.

