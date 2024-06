IU pedirá en la Junta que el primer y último AVE del día paren en Mieres y Lena

IU Convocatoria por Asturies llevará al próximo Pleno de la Junta General una iniciativa para que el primer y último AVE del día tengan parada en las estaciones de Mieres y Lena. La diputada Delia Campomanes, acompañada por los regidores de ambos concejos, el mierense Manuel Ángel Álvarez y la lenense Gemma Álvarez, compareció este martes para presentar la proposición no de ley con la que pretenden que el Parlamento asturiano respalde la demanda que, luego, deberá trasladar el Gobierno regional al de España. La apertura de la variante ferroviaria de Pajares y la entrada en servicio de la alta velocidad suponen, a juicio de Delia Campomanes, "una oportunidad de desarrollo económico que debe redundar no sólo en una parte de Asturias, sino para todo el conjunto de la comunidad". En este sentido, aseguró que "no tendría sentido que esta nueva infraestructura permita conectar unas áreas de la región al tiempo que se desconectan otras".

Campomanes emplazó a la Administración central a apoyar una medida "que supondría una mejora en las conexiones de estos municipios, pero, también, de los del oriente asturiano, que podrían aprovechar las ventajas del AVE de forma más rápida que si tuvieran que desplazarse a Oviedo o Gijón". "El tiempo de parada no puede ser una excusa; no suponen nada a Madrid y no suponen nada a Asturias, pero ese minuto puede ser un minuto de oro para el futuro de la cuencas mineras", destacó.

Gema Álvarez recordó que su concejo lleva 20 años "de sufrimiento, de maltrato" como consecuencia de las obras de la variante de Pajares, mientras que Manuel Ángel Álvarez resaltó que la parada del primer y último AVE en las Cuencas "no es un capricho" de sus alcaldes.

