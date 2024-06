Ponte al día con las fiestas de San Xuan: la llama del patrón prende en Mieres con los más jóvenes

«En el cole me han dicho que hay una tradición que dice que hay que saltar siete veces la foguera de San Xuan para tener suerte, pero la de Mieres ye muy grande y no se pue saltar». Andrés Uría tiene «casi 11 años» y sus padres, por mucho que insista, no le dejan jugar con el ardiente fuego de las patronales. Eso no quita que los más pequeños puedan disfrutar a lo grande de las fiestas locales. «Lo mejor es que ya estamos de vacaciones; se acabó el cole», apunta una compañera de clase de Andrés. Ambos se pasaron ayer por el parque Aníbal Vázquez para disfrutar de los títeres, una de las numerosas actividades que el patrón de Mieres ha programado para los niños.

Las fiestas patronales de Mieres ya afrontar su momento álgido tras un arranque pasado por agua que ha impedido en gran parte a los niños hacerse notar en las calles. Y eso que el Ayuntamiento ha programado actividades infantiles para cada uno de los días de fiesta.

La especial atención hacia los más pequeños comenzó el pasado 14 de junio con una carretera escolar solidaria organizada por los alumnos del colegio «La Pereda/Ablaña». La cita reunió a unos 700 escolares del concejo. El pasado sábado se organizó un espectáculo de circo en el parque Aníbal Vázquez. Al día siguiente la cita fue con la gran foguera infantil, con una holi party incluida. A lo largo de esta semana se han organizado una jornada de «Mega hinchables infantiles», juegos tradicionales y el Show de Susana el jueves. Estaba prevista también una fiesta de la espuma , pero la pertinaz lluvia aguó el plan. Los gestores municipales ya han adelantado que el refrescante encuentro se retomará a finales del verano, seguramente ya en septiembre.

Caperucita roja

La actividad infantil se centró ayer en un teatro de títeres. Fue en el parque de La Mayacina. Los niños disfrutaron de cuentos clásicos, como «Caperucita roja». «Este lobo es más malo que Meowth», apuntaba uno de los espectadores más pequeños, mientras a su alrededor sus amigos asentían dándole la razón sin dejar de mirar a las marionetas con ojos y boca bien abiertos. La mayoría de padres se cruzaron miradas de desconcierto, hasta que una madre aclaró el comentario: «Meowth es uno de los malos de los Pokémon». Aclarado, grandes y pequeños regresaron a Caperucita.

Para hoy está previsto un nuevo espectáculo infantil en La Mayacina. Será a las cinco.

