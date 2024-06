La defensa pedirá repetir el juicio por el asesinato de la lavianesa Teresa Aladro: este es el motivo

La defensa de Senén Fernández, condenado a 31 años y cuatro meses de prisión por el asesinato de su esposa, la lavianesa Teresa Aladro, en mayo de 2021, pedirá la nulidad del juicio con jurado en el que el hombre fue hallado culpable. Así lo adelantó el letrado Luis Fernández del Viso, abogado de Fernández, que basará su solicitud de repetir el proceso en que no se autorizó hacer una reconstrucción de los hechos en la vivienda de la víctima, lo que, en su opinión, hubiera supuesto un elemento probatorio "clave" para las tesis expuestas por la defensa. Aladro falleció tras ser alcanzada por dos disparos de escopeta.

En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial se condenó al acusado, en prisión desde la madrugada del crimen, a 25 años de cárcel por asesinato en concurso con allanamiento de morada y con los agravantes de parentesco y desprecio de género. A eso se suman dos años y medio por delito de violencia en el ámbito familiar, un año y ocho meses por dos delitos de maltrato en el hogar, un año y medio por un delito de acoso y ocho meses más por maltrato psicológico. El fallo también impuso a Fernández el pago de indemnizaciones de 150.000 euros al hijo del matrimonio, de 75.000 euros al padre de la víctima y de 50.000 al hermano. El tribunal ratificó a la decisión del jurado popular que el pasado 22 de mayo dictaminó por unanimidad que Senén Fernández era culpable del asesinato de su exesposa. También consideró el jurado culpable a Fernández de los delitos de allanamiento de morada y maltrato en el hogar, tanto a su exmujer como a su hijo.

La defensa argumentó en el juicio que los disparos que acabaron con la vida de la mujer, que entonces tenía 48 años, se produjeron de forma accidental, cuando el hombre amagaba con suicidarse delante de ella. En ese momento, supuestamente, Teresa habría intentado hacerse con la escopeta para impedirlo y acabaría recibiendo, según la versión del acusado, un disparo que iba dirigido a él mismo. Hubo una segunda detonación, que, como alega la defensa, se habría producido por el retroceso del arma. Con todo ello, la representación de Senén Fernández sostuvo que se trató de un homicidio imprudente por el que debería ser castigado con un año de prisión.

Los especialistas de la Guardia Civil desmontaron con sus informes la versión del acusado y aseguraron en el juicio que "no es factible, es total y absolutamente imposible que la víctima agarrara el cañón". No obstante, la defensa insiste en que es "físicamente imposible" que, por la trayectoria de los disparos y las dimensiones de la habitación, la muerte de Teresa Aladro se produjese como exponen los informes y las recreaciones virtuales aportadas durante el juicio.

Prueba

El letrado de Senén Fernández entiende que una reconstrucción de los hechos en la propia vivienda había resultado fundamental. Por ello, anunció que incorporará, en su recurso contra la sentencia condenatoria, una petición para que se declare nulo el juicio. "Hay una prueba que yo pedí y se me denegó en la instrucción. Recurrí a la Audiencia y me permitió acceder a la vivienda, pero no hacer la reconstrucción. Fui con un perito, pero no se me permitió tocar nada, ni abrir la puerta del armario ni mover la cama. Con lo cual, voy a pedir la nulidad para que se haga la reconstrucción bien hecha", explicó el letrado Luis Fernández del Viso.

"Si me dejaran hacer la reconstrucción se vería que es físicamente imposible", explicó Del Viso, que los hechos ocurrieran "como dicen los informes, porque no hay sitio. Entiendo que es una prueba básica y fundamental para este caso".

