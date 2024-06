La falta de carteros colapsa la red postal en Mieres, con 30 pueblos sin servicio

Decenas de pueblos del extrarradio y la zona rural del concejo de Mieres, junto con los principales polígonos industriales del concejo, están sufriendo la paralización del servicio postal de correos. Los graves problemas con la entrega de correspondencia se han intensificado a lo largo de este mes de junio. Durante la pasada semana, el número de localidades afectadas se elevó por encima de la treintena, según ha denunciado el sindicato CSIF y han confirmado fuentes internas consultadas por este diario.

Más de una treintena de pueblos en el concejo de Mieres permanecen sin servicio postal desde el pasado lunes. "Cajas de cartas se amontonan día tras día encima de las mesas. Los certificados están llegando fuera de fecha, y las cartas del Servicio de Salud, a fecha vencida", señalan los portavoces de CSIF en Correos Asturias para advertir del deterioro del servicio.

El reparto en la zona urbana también se está viendo seriamente afectado. "De las trece secciones que existen oficialmente, son solo siete los carteros que tienen que sacar el trabajo adelante", apuntan desde la citada central. Dicho de otra manera, siete carteros están cubriendo el trabajo que deberían realizar trece repartidores. El resultado es, según los profesionales consultados por este diario y los sindicatos, que se están procediendo a cubrir el servicio en la capital del concejo mediando un reparto de días alternos por zonas.

CSIF denuncia que desde hace meses no se cubren jubilaciones ni bajas laborales. "Tampoco se están cubriendo los periodos de vacaciones". Como resultado, apuntan los sindicatos, "los empleados de la empresa pública ya no pueden más". La plantilla subraya que se encuentra "desbordada", "cansados de que esta situación se perpetúe en el tiempo".

CSIF remarca que la empresa es conocedora de la situación. "No solo no hacen nada al respecto, sino que además aseguran que de aquí a finales de verano no habrá más contratación".

Los portavoces de CSIF Correos Asturias piden a la compañía "que ponga fin a esta situación de precariedad inadmisible en una empresa pública como Correos". La central lamenta que "la situación de nuestros compañeros de Mieres no sea un problema aislado, sino que por desgracia es un fiel retrato del resto del servicio postal en Asturias".

Los delegados sindicales recuerdan a la empresa que "existen otras formas de recortar gasto, más allá de hacerlo a través de la contratación y el salario de los trabajadores". Y añaden: "Los recortes y la responsabilidad de una mala gestión no siempre tiene que recaer en los mismos".

El retraso que acumula el reparto postal está teniendo repercusiones relevantes entre los destinatarios. "Hay que tener en cuenta que entre las cartas que se ven retenidas están multas o citaciones judiciales, que en ocasiones viene con plazos ajustados". Los sindicatos reclaman que se revierta esta situación "con urgencia y que se cubran todas las ausencias que se produzcan, ya sean por baja, vacaciones o jubilación".

Dos siglos de cobertura

La grave crisis en el servicio de Correos de Mieres llega justo cuando el servicio local celebra su segundo centenario. En Mieres hay oficina de correos desde el año 1824. Dos siglos han transcurridoya por tanto desde que abriera una administración subalterna dependiente de la principal de Oviedo. La Comisión Filatélica del Estado ha emitido recientemente un sello conmemorativo coincidiendo con la efeméride.

