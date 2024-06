Los "Mierenses en el Mundo", con la paz y la salud mental

La asociación "Mierenses en el Mundo" entregó ayer en un abarrotado auditorio de la Casa de Cultura sus premios anuales. Por el escenario desfilaron el comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, Raúl García Fernández, que recibió la distinción principal, y Nel González Zapico, que ha sido reconocido con el galardón a la solidaridad. Además, tal y como se anunciara el pasado año, el premio de Embajador de la Mierensía lo recogió el actual secretario técnico del Sevilla, Emilio de Dios. Todos los asistentes hubieran querido que también estuviera presente el que fuera alcalde de Mieres hasta su fallecimiento el pasado mes de noviembre: Aníbal Vázquez. Viuda e hijo del añorado regidor, Belén García y David Vázquez, recogieron emocionados y entre una ardorosa ovación la medalla de Oro de los galardones a título póstumo.

Raúl García, recogiendo el premio. / David Montañés

La asociación "Mierenses en el Mundo" ha reconocido este año por primera vez la labor de un militar, en este caso de Raúl García. Aunque está destinado en Canarias, sigue muy ligado a la ciudad, donde residen sus padres, manteniendo profundas las raíces familiares. El jurado ha decidido distinguirlo por la implicación de este mierense en misiones humanitarias y de paz a lo largo y ancho del globo. Raúl García lleva casi 25 años de carrera militar, es actualmente comandante del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra y ha pasado una vida ligada al mantenimiento de la paz en zonas conflictivas. "Estoy muy contento de que en mi casa se me reconozca el trabajo y la trayectoria profesional", subrayó antes de repasar someramente su trayectoria. "Mi carrera militar se ha basado fundamental en misiones internacionales de apoyo y mantenimiento de la paz. Durante mis 25 años en el ejercito he intentado cumplir con mi deber y ayudar en la medida de mis posibilidades donde se me ha requerido".

Entrega del premio a Nel García. / David Montañés

En el ámbito internacional, Raúl García empezó como teniente en el Líbano recién acabada la guerra con Israel, en 2007. Fue una misión de la ONU, de cascos azules. "Luego regresé dos veces más a la zona". Más tarde participó en una operación de la Unión Europea en Somalia. "El objetivo era adiestrar al ejercito local para que pudiera combatir a los grupos terroristas". Hace apenas unos días ha regresado de Irak, país al que acudió por mandato de la OTAN. En este caso el encargo era colaborar con el ejercito irakí, "que después de la guerra quedó también bastante desestructurado y están intentando volver a la normalidad y reconstruir sus fuerzas armadas con el apoyo occidental".

El galardón a la Solidaridad este 2024 se lo ha llevado Nel Anxelu González Zapico, presidente durante casi una década de la Confederación Salud Mental España. Un hombre que lleva casi un cuarto de siglo ligado a labores solidarias dentro del ámbito de la salud mental. González Zapico, natural de Urbiés, es familiar de una persona con trastorno mental, lo que le llevó a entrar como voluntario en la delegación de Gijón de Afesa en 2000. Luego se convertiría en presidente de Afesa-Asturias.

Cosa de todos

"Siempre es positivo tener la oportunidad de hablar del bienestar de la gente y de los problemas que nos afectan", indicó González Zapico. Al respecto, recalcó que aún queda mucho trabajo por hacer en este campo. "Los trastornos mentales graves han existido siempre y nos siguen acompañando. Las consecuencias de estas alteraciones se agravan en aquellos casos en que las familias no tienen recursos y no pueden llegar a fin de mes, lo que genera incertidumbre y agrava los problemas de salud mental". Lo más importante para Nel González es "tener en la cabeza que con este problema o nos hacemos todos cargo o no lo superáramos". La salud mental es cosa de todos. Nel González Zapico llegó a la presidencia de Salud Mental España en el año 2015, cargo para el que fue reelegido el pasado 2023. Jubilado de Arcelor Mittal, Zapico se ha dedicado todos estos años a favorecer y visibilizar la situación de las personas con problemas de salud mental. No es ningún secreto que guarda un estrecho vínculo con la Casa Real y en especial con la Reina Letizia, cuya presencia en actos sobre la salud mental es bastante habitual.

Público asistente, / David Montañés

La gala de Los "Mierense en el Mundo" contó con la presencia, entre otros, del alcalde, Manuel Álvarez, la delegada del Gobierno, Delia Losa, y la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. El recuerdo final a Aníbal Vázquez arrancó un ensordecedor aplauso y calladas y sentidas lágrimas.

Mieres despidió ayer diez agitados días de festejos y algarabía. San Xuan se ausentó hasta el año que viene "agotado" tras una larga celebración sin descanso. La noche de la "foguera", la más corta del año, se hizo larga para muchos mierenses. Tras la danza prima, el concierto de Kiko Veneno (foto) reunió a mucho público en el parque Jovellanos. El domingo se repartió el bollu y aún hubo música en la calle.

