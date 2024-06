Un San Xuan multitudinario y sin incidentes en Mieres: "Ha habido una gran respuesta"

Fueron once días de intensos festejos, del 14 al 24 de junio ambos incluidos. Una programación para todos los públicos, que en algunos de sus actos centrales, congregaron a miles de personas, como sucedió en el concierto de Manu Chao en el pozo Barredo, la orquesta Olympus o Kiko Veneno en el parque Jovellanos o la "foguerina" o el baile de la danza prima alrededor del Ayuntamiento de Mieres, sin contar las actuaciones en la plaza de Requejo o en la de la Libertad. Y, pese a la multitud de gente, un factor que suele ser directamente proporcional con el número de incidentes, lo cierto es que las fiestas de San Xuan fueron de guante blanco. No hubo ningún altercado reseñable, y en las casi dos semanas de fiesta, la Policía Local apenas tuvo que intervenir, y nunca en trifulcas o altercados.

El Alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, señalaba que "San Xuan es una de nuestras fiestas más tradicionales y emblemáticas y este año se ha convertido en una gran celebración", para agregar que "hemos visto nuestras calles, plazas y rincones llenos de gente dispuesta a festejar en comunidad y a divertirse". Algo que el regidor achacó al "buen ambiente y la programación de calidad y variada que ha obtenido una gran respuesta con llenos y personas de todas las edades disfrutando". "Además no ha habido incidentes y todo ha transcurrido con normalidad en once días de fiesta que han sido un éxito", apunta Álvarez, que quiso mandar un mensaje a su equipo y a la sociedad de mierense: "quiero agradecer a la concejalía de Festejos y a todas las áreas municipales que han colaborado en el programa festivo, así como al movimiento social, deportivo y cultural del concejo que con sus eventos complementan la programación haciéndola aún más atractiva".

Una actuación de DJ Masid en la plaza de Requejo, este fin de semana. / A. Velasco

El concejal de Festejos, César Menéndez Barriada ("Chirri"), era también este martes una persona feliz. "Estamos muy contentos con como se han desarrollado las fiestas de San Xuan, a nivel personal estoy muy satisfecho porque ha habido mucha gente en general en todas las actividades que se han programado, y porque la apuesta de tener actividades para niños y jóvenes todos los días también ha sido exitosa", apuntaba el edil, que también dirige la cartera de Deportes. "Un área, la deportiva, que también tuvo mucho peso en San Xuan. Estamos muy orgullosos", señalaba Barriada.

Altercados

Y para rematar este buen sentir general en el Ayuntamiento, en los once días de fiesta no se han producido incidentes destacados. El jefe de la Comisaría de la Policía Local de Mieres, Rafael Carramal, confirmaba a este diario que "no hubo nada reseñable, más allá de una detención por alcoholemia en los once dias de fiestas". "Es destacable que en las grandes aglomeraciones que hubo de gente no se produjeran altercados", apuntan desde el cuerpo municipal, cuyos agentes estuvieron velando por la seguridad de los vecinos que celebraban durante todas las fiestas.

