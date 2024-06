La Junta General reclamará al Gobierno más paradas de AVE en Lena y Mieres

Que la comarca del Caudal tenga parada tanto del primer AVE del día a Madrid como del último entre la capital y Asturias parece ser una cuestión de "justicia" para el Pleno de la Junta General del Principado. Al menos así lo escenificaron este miércoles todos los grupos –salvo Vox–, aprobando una propuesta presentada por IU-Convocatoria por Astures para exigir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En la propuesta de la coalición se reclama que el Gobierno, como responsable máximo de Renfe, "garantice más paradas del AVE en las Cuencas" y concretamente en las estaciones de Pola de Lena y Mieres.

La encargada de defender esta propuesta fue Delia Campomanes, que no solo es diputada de IU, sino que también fue precisamente concejala de Desarrollo Urbano y Transportes en el Ayuntamiento de Mieres. En su intervención, señaló que los vecinos de las Cuencas mineras, y especialmente los de la comarca del Caudal, "se sienten discriminados, y con razón, al ver pasar el AVE tras todos estos años de espera, y en particular en el caso de Lena, que soportó durante más de veinte años las molestas obras para su ejecución".

"Esto profundiza una situación de discriminación que es necesario corregir", dijo Campomanes, para agregar que "la puesta en marcha de la Variante de Pajares es una oportunidad para nuestra comunidad autónoma, que mejora la movilidad ferroviaria con la meseta". Sin embargo, puntualizó que esa oportunidad debe de ser "para toda Asturias" y las Cuencas "no deben perder esta oportunidad". "Las paradas de Mieres y Lena son una parada de referencia para más de 130.000 personas", apuntó Campomanes, para añadir que "reclamar más paradas del tren de alta velocidad Mieres y Lena no suponen ningún obstáculo para nadie, ni para Asturias ni para Madrid son apenas unos minutos que pueden ser oro para el futuro, para la actividad económica y para las oportunidades no sólo de dos municipios sino del conjunto de las comarcas mineras". Por último, la Parlamentaria quiso dejar claro que "no se trata de convertir el AVE en un cercanías".

Desde el grupo parlamentario socialista, y socio de gobierno de IU en el Principado, fue Ángel Morales quien dio su apoyo a la propuesta. "Es público que el Gobierno del Principado de Asturias ya ha requerido a la compañía una parada en Mieres para estos servicios y que el operador se ha comprometido a estudiar tal posibilidad". El diputado del PSOE indicó también que "es importante que estas peticiones se desarrollen en un marco de coherencia, comprendiendo que todos deseamos las paradas solicitadas, pero sin que entre el madrugador deje de serlo, ya que esto vaciaría de contenido su existencia", ha dicho el socialista, que también defendió las lanzaderas que se han puesto en marcha y se pondrán para llevar el AVE a todos los concejos.

"No hay AVE"

El PP apoyó también la propuesta, pero introdujo un matiz en el debate: la inexistencia del AVE en Asturias. "Un tren que saliera a alta velocidad de Gijón, técnicamente no podría parar, si va a la velocidad que tiene que ir, es que no puede parar y si parase, después de gastarse todo lo que nos habíamos gastado en la vía para ir a velocidad de un tren normal, nos podrían dar un premio a los más tontos de Europa", señaló el diputado popular, Pedro de Rueda, que aclaró que los trenes "si son de alta velocidad", pero no "las vías".

De Rueda agregó que "nosotros no vamos a dejar tiradas a esas Cuencas en declive económico, social y democrático", y anunció su voto a favor a la medida, que salió ampliamente respaldada.

El único grupo discordante fue Vox, con su portavoz, Carolina López, siendo muy dura y crítica. La diputada tachó de "vagos y demagogos" a los miembros de IU, a los que acusó de hacer "un copia y pega literal, palabra a palabra, coma a coma, de una declaración institucional del Ayuntamiento de Mieres". La parlamentaria indicó que "queda muy bien venir a pedir paradas para un tren de Alta Velocidad en territorios a los que han traicionado", y pidió que "se deje de hablar de AVE de una vez por todas porque "el AVE nunca va a llegar a Asturias, no se va a modificar el ancho de vía porque no es obligatorio para la UE y, por tanto el AVE fue un gran engaño de este Gobierno a todos los asturianos".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha mostrado su apoyo a la proposición: "hay que recordar que la zona más afectada por obra de la Variante fueron las Cuencas y más en concreto el concejo de Lena, y entendemos que tener la parada es como mínimo un tipo de compensación que merecen".

También desde el grupo Mixto, el forista Adrián Pumares, comprometió el respaldo a la propuesta, aunque matizó que "esos trenes tienen que ser competitivos o si se ha tenido en cuenta que el primer tren de la mañana tiene que llevar a Madrid lo más temprano posible".

