Las urgencias del hospital del Nalón, "saturadas" por el cierre de dos alas de hospitalización

El servicio de Urgencias del hospital Valle del Nalón lleva varios días "saturado". A un aumento de los ingresos, ocasionado por un brote de covid en la comarca, se une el aumento de la actividad qurúrgica en las últimas semanas –desarrollada para intentar reducir las listas de espera– y también a los primeros cierres de alas hospitalarias con motivo de la llegada del verano. Concretamente, en cada una de las tres plantas principales del centro de Riaño hay tres alas de hospitalización, nueve en total. Ahora mismo dos de ellas se encuentran cerradas.

Pacientes del hospital comarcal del Nalón han denunciado la situación de "saturación" del área de Urgencias en este inicio del verano. Fuentes del propio centro han reconocido la situación, achacable a tres aspectos. Dos de ellos, cuestiones asistenciales. En los últimos días se ha producido un aumento de las consultas y de los ingresos a causa del virus del covid-19. El segundo, el aumento de las cirugías que obligan a los pacientes a pasar una o más noches ingresados. Este incremento de las operaciones está intentando reducir la lista de espera en distintas especialidades. El tercer motivo, reconocen, ya es una cuestión organizativa, y es de la que más se quejan los pacientes. Dos de las nueve alas de hospitalización del centro (en estos momentos la 1A y la 3C) se encuentran cerradas. Con la llegada del verano suelen cerrarse estos espacios de hospitalización con el objetivo de llevar a cabo trabajos de mantenimiento: arreglos, pintura... lo que ocurre es que este cierre ha coincidido con el repunte en los ingresos. El resultado, las hospitalizaciones temporales en Urgencias hasta que se queda libre una de las camas del centro.

Por otra parte, desde la Plataforma por la Sanidad Pública del Valle del Nalón también ponen una posible cuarta causa de esta situación: la gestión de los centros de salud. "La mala gestión en estos centros hace que se deriven casos que no son graves a las Urgencias del hospital, y es algo que no debe ser así", subrayan.

La plataforma por la sanidad denuncia que falta personal: "No hay dermatólogo"

La plataforma por la Sanidad del Valle del Nalón celebró ayer una nueva concentración ante el hospital de Riaño reclamando una mejora en la calidad de atención a los pacientes. La clave, consideran, está en la "falta de personal", lo que afecta tanto a los centros de salud como al propio hospital. Pusieron como ejemplo el servicio de dermatología, "no hay médico especialista desde el 15 de mayo". Además, denunciaron, "ahora se plantea que haya consulta a través de una videollamada", una "tomadura de pelo". Desde el colectivo se subrayó que la "saturación" de Urgencias se debe "al cierre de plantas" en el centro, pero también "a que se insta a los pacientes a hacer un uso de este servicio", derivándolos desde los centros de salud, cuando "ir a las urgencias de Riaño debería hacerse para casos graves, no para otros que se pueden resolver en los consultorios locales". El colectivo, que ayer contó con el apoyo de miembros del PP de Asturias, quiso explicarle también al sindicato médico SIMPA –con el que no hay buena sintonía– que "nosotros no somos ningún enemigo. El enemigo en todo caso sería común, la mala gestión de recursos por parte del Principado". "Lo que está claro", concluyó David García, portavoz de la plataforma, "es que hacen falta más recursos. Seguiremos reclamándolos".

