Cecilia Iglesias, pregonera y profeta en su tierra, La Felguera: "La clave de esta fiesta está en lo que nos hace sentir bien"

"Yo no debería estar aquí, desde hace muchos años, a esta misma hora, estaría en la barra de un chigre a punto de disfrutar del primer culín de las fiestas". Con esta confesión, la periodista Cecilia Iglesias iniciaba el pregón de las fiestas de San Pedro de La Felguera, con las que se daba el pistoletazo de salida a las patronales del distrito langreano.

La periodista, tras narrar como sería una jornada inagural de San Pedro para ella sin ser la pregonera aseguró que "aquí, para la mayoría, no soy Ceci la de la TPA, soy la neña de los Iglesias y los Hevia que nació en Villa hace ya 40 años y que desde hace varios, bromeaba con que algún día estaría aquí arriba viviendo este momento". Y ese momento llegó: "Una piensa que no tiene tantos recuerdos ni tanto bagaje como sus predecesores pero cuando empiezas a escribir sobre lo que San Pedro y La Felguera significan para ti y cómo poder transmitirlo, te das cuenta de que simplemente se te ilumina la cara y como decía antes, sonríes".

La alfombra floral elaborada para las fiestas por José Luis Iglesias Luelmo. / M. Á. G.

Porque para Cecilia Iglesias, "la clave de estos días para todos nosotros está en lo más sencillo y en lo que simplemente, nos hace sentir bien". Y en su caso puso muchos ejemplos: "Ver a mis primos y primas ahí delante, me hace sentir bien. Saber que en un rato me voy de cena de San Pedro con ellos, me hace sentir muy bien. Olvidarme estos días de cocinar, me hace sentir bien. Saber que están las churrerías funcionando, me hace sentir muy bien. No poner el despertador mañana, me hace sentir bien. Saber que abriré los ojos con los voladores, me hace sentir muy bien".

Público en el teatro para el pregón. / L. M. D.

La comunicadora también hizo referencia en el pregón a los 75 años que cumple el Concurso Internacional de Cuentos y Relatos: "Abruma ponerse aquí delante a leer lo escrito frente a las casi 500 obras presentadas en esta edición, procedentes de más de 20 países".

Destacó Iglesias el papel de los vecinos en las fiestas: "Por mi profesión, esa que dicen es el oficio más bonito del mundo y que ejerzo desde hace 18 años, he visto permanecer, morir y renacer multitud de fiestas en toda nuestra región. Y en todas y cada una de ellas, lo más importante sois vosotros. Sus vecinos y vecinas". Y tuvo una petición especial para los hosteleros: "No dejéis de echar sidra, más en un año como este, en el que somos candidatos a que la Cultura Sidrería Asturiana se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

La periodista tuvo también momento para la reivindicación: "Recorramos las calles pidiendo mucha agua (aunque ya no esté tan barata) y todo lo que nuestro concejo necesita. Porque la sirena de la térmica ya no suena. Como tantas otras cosas. Pero los que apostamos por quedarnos aquí, hacemos lo posible por mantenernos a flote". "Alcalde, autoridades... No podemos quedarnos atrás en los tiempos que nos toca vivir. Complicados pero no inalcanzables para una comunidad, la felguerina, que llevamos la garra, el esfuerzo y el trabajo en un ADN teñido de negro carbón que debe saber renovarse, aprovechando las posibilidades de nuestro entorno, nuestro patrimonio industrial, nuestra “Excelencia la Fabada”, nuestro día en la Feria de Muestras o nuestra “Jornada de la Sidra” y sobre todo, aprovechémonos de nosotros".

La periodista concluyó acordándose de su familia: "Solo que dentro de unos años, uno de los guajes que disfrutan del ferial, mi hijo Andrés, un día como hoy, enfoque la recta del parque, escuche el 'tiruriruriruri' de los coches de choque, se encuentre con sus amigos en el chigre y cuando esté a punto de tomar ese primer culín, alguien diga: 'Yes tú eh?...' 'El fíu de Ceci, la que una vez dio el pregón de les fiestes'". "Y entonces sonría, sonría mucho", dijo, para terminar con "vivas" a San Pedro y La Felguera y un "Puxa Asturies" que retumbó en todo el distrito.

La calle Julián Duro, decorada para las fiestas. / M. Á. G.

La jornada festiva, culminada con el pregón y la posterior verbena, comenzó a mediodía, con el chupinazo, a continuación del cual se inauguró la alfombra floral de la iglesia de La Felguera.