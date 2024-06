Los sindicatos acusan a la dirección de Hunosa de "traicionar" a la empresa: "No hay un plan de futuro creíble"

Los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa han dado un puñetazo encima de la mesa y lanzado una dura crítica tanto a la dirección de la compañía estatal como a su máximo accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Entienden las centrales que la empresa ha actuado de forma traicionera al sacar "por la espalda" una oferta de empleo en mitad de la negociación del Plan de Empresa, al tiempo que critican que ni Hunosa ni la Sepi han propuesto alternativas de futuro para la compañía estatal asturiana.

Las centrales explican, de mano, que "en una de las últimas reuniones" advirtieron que la prioridad es "saber a qué nos vamos a dedicar tras el fin de la actividad extractiva, para luego dimensionar la plantilla en cada actividad, empezando por dar solución al personal de la empresa y a los trabajadores más vulnerables, los de las subcontratas". Siguiendo ese razonamiento, apuntaron que el último paso sería "determinar los perfiles técnicos necesarios" y dar "prioridad a los trabajadores que llevan años en Sadim y Hunem".

Sin embargo, su postura, afirman, se ha visto "violentada con premeditación y alevosía por una dirección incapaz de definir un plan de futuro creíble para Hunosa". Subrayan "la incapacidad mostrada [por la dirección], porque hasta ahora no han propuesto ni una actividad de futuro que vaya más allá de 2027-2028, tan sólo alguna ocurrencia que además supone empeorar las condiciones laborales de los mineros, amenazando con el despido como alternativa a la no aceptación". Y agregan: "Hasta 2027 únicamente se plantean trabajos de abandono y clausura o restauración, dejando en el aire el futuro laboral del personal, y sin ningún tipo de medidas no traumáticas, porque hay que recordar que más allá del 31 de diciembre de 2027, no hay un marco de protección social para los excedentes mineros".

En su duro comunicado, los sindicatos mineros informan de algunos proyectos que propusieron y de los que "nada se sabe". Así, el bombeo inverso para el Pozo Nicolasa o del Centro Nacional de Rescates para el de Santiago. "Como tampoco se sabe de nuevos contratos para un Batán Recovery que, sin ellos, está en serio riesgo, o de proyectos de energías renovables que tengan un impacto importante en términos de empleo", dijeron.

Así las cosas, las centrales exigen una reunión al presidente de Hunosa, Enrique Fernández, "alguien que no se cansa de decir que cuando le nombraron puso como premisa que si lo hacían con la intención de cerrar la empresa, no contasen con él". Y le atacan: "Le pedimos públicamente que se lo haga mirar, porque entre la incapacidad que demuestra su equipo, la falta de apoyo y solvencia de Sepi con su Presidenta a la cabeza, que no pone más que palos en las ruedas, le están llevando a una situación muy comprometida".

En ese encuentro, señalan, reclamarán a Fernández "paralizar la contratación anunciada, que resulta tremendamente sospechosa, ya que se ha hecho a espaldas de aquellos a quien la empresa tiene la obligación de informar, como es la representación legal de los trabajadores". Un hecho, dicen, "que dinamita la confianza entre las partes en un momento muy delicado".

"Es grave que la dirección actual de la empresa actúe como si Hunosa fuese su cortijo, dejando bien claro con estas contrataciones que los directores pretenden engordar más aún la estructura de mandos para mantener sus privilegios, mientras pretenden que sean los mineros los que paguen las consecuencias del cese de actividad", apuntan las centrales. Exigen tanto a Fernández como a Belén Gualda (Sepi) que les aclaren "si quieren una empresa energética y medioambiental en los términos que firmamos o buscan una patada hacia delante hasta 2027 y el que venga, que lo arregle".

