César Menéndez: "Los guajes tienen que ser protagonistas en San Xuan, son el futuro de la fiesta"

César Menéndez Barriada afrontaba este año 2024 sus primeras fiestas de San Xuan como concejal. No son las primeras en cuya organización había trabajado, ya que formó parte del equipo de Juan Ponte durante los últimos 8 años, pero por primera vez la responsabilidad fue toda suya. Y terminó "contento". Cumplió uno de sus grandes objetivos: hacer a los niños protagonistas. "Es que son el futuro", expone.

-Fue su primer San Xuan al frente del área de Festejos. ¿Qué valoración hace?

-Para ello hay que tener en cuenta un poco lo que te va diciendo la gente, los vecinos, los que lo vivieron. Y la verdad es que la impresión que tengo es que ha sido bastante positiva. Han sido unas fiestas con cosas para todos: tanto para niños como para jóvenes, como para gente mayor. Estoy contento, para ser mi primer año al frente, aunque lleve algunas ediciones en la trastienda, estoy satisfecho. Aunque siempre habrá gente que diga lo contrario o que critique algún aspecto.

-En el año que cumple como concejal de Festejos ya ha pasado por las tres grandes fiestas: Los Mártires, La Folixa y San Xuan. ¿Cómo ha vivido cada una de ellas?

-La verdad es que ahora lo he vivido todo con mucha más intensidad. Es verdad que estaba ya familiarizado con el trabajo, pero ahora al ser la persona de referencia en la Concejalía estás un poco más tensionado. Pero creo que tanto en Los Mártires, que me pilló recién llegado, como en la Folixa na Primavera y ahora en San Xuan, se ha hecho un buen trabajo. Es cierto que en primera línea todo lo vives un poco más nervioso y con más intensidad, pero creo que lo hemos hecho bien.

-Una de las apuestas para estas fiestas patronales fue traer de nuevo al centro de Mieres los "caballitos" y el mercadillo. ¿La idea es ir acercando de nuevo actividades la zona más céntrica para que todo el mundo se pueda concentrar ahí?

-La realidad es que no es esa nuestra idea ni nuestra propuesta. Lo cierto es que lo queremos hacer es diversificar la fiesta por todo el casco urbano de Mieres, y de hecho, es lo que estamos haciendo. Pero en el caso concreto de los feriantes y de las atracciones para los chavales, fue una petición suya. Hablaron conmigo y me explicaron que querían volver a sus ubicaciones de antes de la pandemia, porque tanto los "caballitos" en El Batán como los artesanos en El Vasco les había supuesto tener menos gente. Yo lo hablé con el Alcalde y este año, en el caso de las atracciones, estuvieron ubicados en Oñón, en unos terrenos que no son nuestros, son de Sogepsa. El año que viene veremos a ver donde se puede ubicar. Eso sí, en ambos casos me han referido, y yo mismo he visto, que ha habido más gente que en los años anteriores. Pero lo que si le digo es que no hay una apuesta por centralizar la actividad, sino todo lo contrario.

-Otra de sus ideas para el recién terminado San Xuan fue la programación infantil, con actividades diarias para los niños. ¿De dónde surge ese planteamiento?

-Esto era algo que tenía en mente cuando empecé. Realmente siempre buscamos las líneas de la gente de 20 años para arriba, de gente mayor. Y creo que de alguna manera descuidamos a los pequeños. Es verdad que se vienen haciendo cosas, como "La Foguerina", pero queríamos que este año todos los días se hiciera algo. El objetivo es que se vean más implicados en la fiesta, porque realmente son ellos los que van a seguir en las próximas generaciones apostando por San Xuan. Queremos que sientan y vivan que San Xuan es su fiesta y se vive en Mieres, y que ahora que hay san juanes por todos los lados, se vayan. Queremos que los guajes sean protagonistas de San Xuan, vayan viviendo la fiesta con más plenitud y estén más empapados de ella.

-Su predecesor dejó un nivel alto. ¿Cómo valora esa gestión de Juan Ponte, con el que, además, trabajó?

-Además de ser un amigo, con Juan Ponte trabajé los últimos 8 años, y más intensamente en sus 4 últimos como concejal. Y su gestión fue muy buena. El listón que dejó él fue grande y vamos a intentar seguir ahí en ello. Va a ser muy difícil. Pero creo que ahora mismo tenemos un equipo de gobierno fuerte, que estamos muy unidos, donde nos ayudamos una concejalía a otra, y creo que vamos a estar en ese mismo nivel que dejó Juan, poniendo a Mieres en un escenario privilegiado dentro de Asturias.

-Usted no solo es concejal de Festejos, sino también de Deportes. Déjeme preguntarle por los proyectos más importantes para estos años. ¿Cómo va la reforma del polideportivo de Oñón?

-Esa es la instalación deportiva más vieja que tenemos en Mieres, y tiene más de 50 años. Realmente había que arreglarla ya, porque está muy deteriorada. Vamos a hacer una inversión de 3.600.000 euros para que sea uno Era una obra prioritaria y nada más que tuvimos un poquitín de dinero vamos a apostar por hacer un polideportivo moderno.

-Le quería preguntar también por Vega de Arriba, donde se iba a hacer una piscina descubierta. ¿Cómo está el proyecto?

-Es un proyecto que está en marcha. Los documentos están casi preparados para sacar ahora la licitación. Y para el verano que viene todos los mierenses vamos a tener una piscina exterior en el casco urbano. Mucho se tenía que torcer la cosa para que no fuera así.

-¿Cuáles son los retos que le quedan para lo que resta de mandato?

-Bueno, tenemos un ambicioso plan para el área de Deportes: vamos a hacer las primeras pistas de tierra batida de las Cuencas en La Riquela, arreglar la pista del polideportivo Visiola Rollán, rehabilitar la grada de preferente del Hermanos Antuña, hacer reparaciones en otros polideportivos... Ya se ha actuado por ejemplo en Rioturbio con la sustitución de la pista. Además de los dos proyectos de Oñón y la piscina que hablamos antes. Tenemos mucho trabajo, y vamos a ir a terminarlo todo. Y en materia de Festejos, pues la verdad es que seguir en la línea de los últimos años, potenciar también lo infantil y juvenil y tratar de diversificar las fiestas por todos los barrios de Mieres.

