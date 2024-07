El cartero no llama dos veces en las Cuencas: Langreo se suma a Mieres para denunciar la situación de Correos

Si según la novela de James M. Cain, "El cartero siempre llama dos veces", las comarcas mineras asturianas parecen haberse quedado sin timbres. Porque aquí, los carteros no llaman ni dos veces, ni una. Al menos esa es la situación que han denunciado los alcaldes de Mieres y Langreo, ambos municipios gobernados por IU, ante la "lamentable" situación que vive este servicio. El último en sumarse a la alerta por el estado de Correos ha sido el regidor langreano, Roberto García, a su vez trabajador (en excedencia) del servicio postal. "Exigimos que se arregle esta situación, porque lo que no se cuida se pierde, y el servicio de Correos público es fundamental", señalaba el Alcalde.

"Yo hoy soy Alcalde y mañana probablemente tenga que volver a la bolsa de Correos o a la lista del paro", explicaba Roberto García, para agregar que "en Correos estamos viviendo una situación lamentable". El regidor señaló que el servicio "no se ha cuidado los últimos años, hemos tenido una presidencia nefasta que ha echado a pique uno de los valores fundamentales de nuestro Estado, como era el servicio de Correos público".

El alcalde de Langreo puso sobre la mesa los problemas del servicio y las consecuencias que está teniendo: "Tenemos una plantilla exhausta, que no tiene recambios, y en la que cada uno tiene que hacer el trabajo de dos o de tres". "Hay calles en Langreo que hace quince días que no reciben el correo y los trabajadores ya no dan más de sí", alertó el Alcalde, exigiendo medidas que corrijan el problema: "Es una situación en la que tiene que intervenirse urgentemente, necesitamos una intervención urgente del Estado, y que tengan muy en cuenta que lo que no se cuida se pierde".

Roberto García señaló que en Langreo, los problemas se acumulan fundamentalmente en Sama y La Felguera, aunque también hizo referencia a la zona rural del municipio: "Si no han metido gente para reforzar la plantilla, si los trabajadores tienen que repartir el correo ordinario y de tarde salir con paquetes y notificaciones y meten a uno a cubrir una zona que antes llevaban tres, pues la zona rural está mal también". La única ventaja, por llamarlo de alguna manera, dijo, es que "no tenemos una zona rural excesivamente poblada y la mayoría de la gente ya no se comunica por carta". Aun así, el Alcalde de Langreo señaló que "siguen llegando muchas cartas, muchos paquetes y muchas certificaciones, y lo que se está haciendo con el servicio de Correos es intolerable".

Mieres

Si ahora ha sido el alcalde de Langreo el que ha puesto el grito en el cielo, la pasada semana, el concejo de Mieres ya mostraba las primeras quejas. Y se las trasladaba al presidente Correos, Pedro Saura, paradojas de la vida, por carta. El regidor mierense, Manuel Ángel Álvarez, reclamaba soluciones urgentes para la problemática surgida en el servcio postal.

Álvarez ponía de manifiesto las quejas que se han venido sucediendo entre empresas y vecinos ante los constantes retrasos en la entrega de sus cartas o paquetes. Así, el Alcalde reclamó al responsable de la empresa (cuyo accionista mayoritario, al igual que en Hunosa, es la Sepi) "información puntual y detallada sobre las incidencias que se están produciendo en nuestro municipio, así como las medidas que están poniendo en marcha para garantizar el correcto y normal funcionamiento del servicio público que prestan".

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, en el caso de Mieres el grueso de los problemas se dan en más de una treintena de pueblos del extrarradio y la zona rural del concejo, así como también en las empresas de los polígonos industriales. La falta de personal ha llevado a retrasos importantes en la entrega de cartas y paquetes.

