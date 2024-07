Lena patina con el hockey: el club Cuencas Mineras desaparece por falta de respaldo municipal y cede su plaza nacional a Mieres

La próxima temporada, si desea ver hockey femenino de categoría nacional ya no podrá hacerlo en Pola de Lena, como ha ocurrido en los últimos años. Ahora tendrá que ir a Mieres. Y es que el club Patín Lena-Cuencas Mineras ha tomado la determinación de ceder su plaza en la liga OK Plata (Segunda División) al Club Patín Mieres. El motivo: la falta de apoyos municipales que denuncian desde la entidad lenense. Para los directivos de la entidad deportiva, detrás de la decisión del gobierno de IU de quitarles la subvención que los ayuda a viajar por España subyace una razón política, sería una especie de castigo por la vinculación de miembros de Compromisu -antiguos socios de gobierno de IU-, con el club deportivo. En todo caso, el resultado es que el casi medio centenar de chicas del Patín Lena se tendrán que trasladar a Mieres, donde entrenarán y jugarán.

Pedro Rey es el presidente del Cuencas Mineras, que precisamente adoptó el nombre de Club Patín Lena-Cuencas Mineras por "expresa petición de la Alcaldesa", Gema Álvarez. El directivo explica que la actual situación de mudanza y absorción de equipos y jugadores por parte del Patín Mieres es ya una realidad y además, irrevocable. "Sin el apoyo financiero ni deportivo por parte del Ayuntamiento de Lena es inviable seguir", señala el mandatario.

Todo comenzó, explica, en enero de 2023, cuando IU y Compromisu rompieron su pacto de gobierno en Lena. Para poner un poco de contexto, cabe destacar que uno de los ediles de Compromisu, Carlos García Villamil, es entrenador de la entidad. "Cuando se rompe ese acuerdo de gobierno, a las dos semanas nos llaman para decirnos que los 7.000 euros de ayuda que nos tienen que pagar en ese momento, lo van a hacer a plazos", apunta Rey, asegurando que desde el Ayuntamiento no se les ofreció más explicación.

A partir de ahí, agrega, todo fueron trabas. "Acabamos la temporada como pudimos", dice el presidente, que afirma que en junio, y tras volver a salir elegida Gema Álvarez como regidora, "se nos comunica que nos retiran la ayuda que nos dan porque es un agravio comparativo con otras entidades, cuando la realidad es que somos el único club del concejo que compite en categoría nacional, además de que es un club íntegramente femenino, en el que solo juegan mujeres".

Esta no fue la única traba que se iban a encontrar, afirman. "Nos sentamos con el Ayuntamiento y pedimos una hora más a la semana para los entrenamientos del equipo absoluto y de las categorías de base y se nos negó, un cambio de horarios de los partidos y se nos negó, todo fueron problemas", indica Rey. Salieron a jugar la temporada 23-24 en esa situación, y aun así, teniendo que disputar los partidos a caballo entre el polideportivo de Lena y el Visiola Rollán de Mieres, terminaron terceras de la OK Plata, a un puesto de ascender a la máxima categoría. En las categorías inferiores, también realizaron un gran papel, logrando el campeonato de Asturias y del Sector Norte sub17 y siendo bronce en el Nacional de la categoría, solo superadas por el equipo que acabó siendo campeón.

Pese a estos resultados, la situación no ha mejorado y tras una década en Lena, con tres años en OK Liga (Primera división) y otros tres en OK Plata, el Patín Lena se muda y cambia de denominación. "Hemos cedido la plaza en Plata al Patín Mieres, que va a acoger a nuestras chicas y les va a dar un soporte para competir en las mejores condiciones", señala Pedro Rey, que afirma que las categorías inferiores también se trasladan a Mieres. "Es una auténtica pena que por lo que creemos es una cuestión política nos quedemos sin club en Pola de Lena, pero sabemos que nuestras chicas van a quedar en las mejores manos", asegura el presidente. Y concluye: "Aquí quien pierde y quienes no tienen suerte con los gobernantes son Lena y los lenenses".

