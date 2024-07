Las Cuencas sacan las garras por el AVE: ayuntamientos, empresarios locales y sindicatos cargan contra FADE y la Cámara de Comercio

La llegada del AVE a Asturias el pasado noviembre se antojaba como una oportunidad de oro para Asturias y una buena noticia para todos los territorios del Principado. Sin embargo, las decisiones de Renfe sobre las paradas de la alta velocidad en las estaciones de Mieres y Lena ha conllevado que se lleve medio año con demandas desde los ayuntamientos, los sindicatos, los empresarios y comerciantes de las Cuencas -también de otras zonas de Asturias-, que preferirían tomar el tren en la comarca del Caudal antes que meterse en Oviedo o Gijón, con los gastos extra que esto supone. La reclamación de que el primer y último AVE del día pare en las Cuencas ha sido rechazada desde FADE y la Cámara de Comercio, algo que ha provocado la contundente respuesta de los alcaldes de Mieres y Lena y de los empresarios de la comarca del Caudal, además del tejido asociativo.

El alcalde de Mieres y la alcaldesa de Lena, Manuel Ángel Álvarez y Gema Álvarez lamentaron "el papelón que están haciendo la presidenta de FADE y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que en pleno siglo XXI siguen viendo Asturias a través de un monóculo y están instalados en el inmovilismo y el pasado".

Los regidores recordaron que "la propia Cámara de Comercio publicó un informe hace unos meses sobre el impacto que tendrá la llegada del AVE a Asturias y en este documento defendía las oportunidades que suponía para Lena, cuando ahora dice justo lo contrario, que hay que rechazar la parada en el Caudal". Así, acusaron a la entidad cameral de carecer de "rigor y coherencia".

Los máximos responsables de los gobiernos de Mieres y Lena criticaron que "como no hay argumentos, intentaron ridiculizar una petición que cuenta con el respaldo mayoritario de la Junta General, del Gobierno del Principado, de decenas de Ayuntamientos, de CC OO y UGT, además de cientos de empresarios y colectivos sociales". Además, indicaron que la parada en las Cuencas "es la opción más cómoda, más rápida y más barata para más de 200.000 asturianos y asturianas", una población similar a la de Oviedo.

Los regidores pusieron datos sobre la mesa: "El año pasado, sin el efecto AVE, hubo más de 12.000 personas que usaron la estación de Mieres para sus desplazamientos a Madrid y este año, solo en el primer trimestre, se superaron los 5.000 viajeros; en tres meses casi la mitad de usuarios que en el año anterior". "Hablamos de apenas unos minutos que son oro para las Cuencas, para captar inversiones, para la actividad económica de nuestras empresas, para poder atraer visitantes… ", indicaron los regidores, que ahondaron en los datos: "En las Cuencas hay casi 6.000 empresas y estamos trabajando para que haya más, más inversiones y más empleo".

Los regidores acusaron además a los empresarios de abrir la puerta a un "enfrentamiento territorial que no beneficia a nadie", al tiempo que apuntaron que "la patronal de la capital mostró su peor rostro". Mieres y Lena finalizaron con otro ejemplo de la "praxis" de la patronal asturiana: "Hace unas semanas, las Cámaras organizaron un acto en Madrid para promocionar Asturias y no hubo ni un solo minuto para hablar de las oportunidades de inversión que hay en las Cuencas, en el Oriente o en el Occidente. La patronal de la capital tiene un modelo excluyente y exclusivo de Asturias, donde solo hay espacio para unos pocos".

Empresarios

No solo desde el ámbito político se han mostrado indignados con la postura de FADE y las Cámaras de Comercio. También el tejido comercial, empresarial y asociativo ha sacado las uñas para defender la parada del AVE en Mieres. Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes y Hosteleros del Caudal, señaló que "hemos defendido desde el primer día que el AVE debe de ser una oportunidad para todos, y es de justicia tener esta parada en Mieres". La responsable de la UCC, con 21 años de historia en el concejo, indicó que "no se puede tener esa visión centralista que se ha mostrado por parte de FADE y las Cámaras de Comercio, porque además la parada en Mieres beneficiaría a todas las Cuencas y a otros concejos de Asturias".

Olavarrieta es además presidenta de la asociación "Mierenses en el Mundo" y la junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Precisamente como responsable de este último colectivo reivindica la importancia de que el primer y el último AVE paren en Mieres para los pacientes oncológicos: "Hay muchas personas que tienen que desplazarse a Madrid a poner un tratamiento, y ahora tienen que ir un día antes y hacer noche, mientras que con el primer y último servicio, podrían ir, poner el tratamiento, esperar el tiempo necesario, y volver en el día".

Mientras, la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios "Ye Mieres", y que agrupa a unos 150 negocios y empresas del concejo, expresó su "sorpresa e indignación con la pretensión de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las Cámaras de Comercio de Gijón y Oviedo de hurtar a la comarca de Caudal la posibilidad de contar con paradas en Mieres y Lena en los servicios primero y último del AVE a Madrid".

Para el colectivo presidido por Roberto Ardura, "esa postura no tiene justificación alguna habida cuenta de que el trazado de Alta Velocidad parte del concejo de Lena en dirección a Madrid, por lo que el supuesto retraso sería mínimo para los usuarios que subieran al tren en Gijón y Oviedo y que seguirán teniendo que circular hasta Lena por el trazado convencional actual". Además, "Ye Mieres" considera "especialmente sorprendente que las citadas entidades de representación del tejido empresarial asturiano tengan una visión puramente localista o, cuando menos, centralista, de dicho tejido, y obvien el potencial que para las comarcas mineras tendrá una buena conexión por AVE con Madrid desde Mieres y Lena".

Sindicatos

Mientras, desde UGT y CC OO también se posicionaron contra las manifestaciones de la patronal: "Lamentamos que FADE y las Cámaras se opongan a una petición mayoritaria en Asturias, que ha sido apoyada de forma rotunda en la Junta General del Principado, que cuenta con el apoyo del Gobierno autonómico, de Ayuntamientos, empresas y centenares de colectivos y organizaciones. Es un error que se sitúen en la minoría de Asturias, que se instalen en el inmovilismo y a la contra del progreso", señalaron.

Los sindicatos indicaron que "tanto FADE como las Cámaras y Renfe no han entendido que la llegada del AVE tiene que servir para conectar más y mejor a toda Asturias, no para descolgar a una parte de nuestra Comunidad Autónoma, obligándola a pagar un peaje para ir de peregrinación a Oviedo para coger el primer tren de la mañana". "Con esta posición, queda en evidencia el modelo excluyente, antiguo y anquilosado de Asturias tanto de la dirección de la Renfe, como de la patronal de la capital. No hay motivos para rechazar la parada en el Caudal para el primer y el último AVE con destino a Madrid", agregaron.