Roberto Álvarez, alcalde de Riosa: "La mala situación de las arcas municipales nos ha condicionado absolutamente todo"

Roberto Álvarez asumió hace un año la Alcaldía de Riosa. Había sido concejal durante cuatro de los mandatos de José Antonio Muñiz, pero en los últimos años se había alejado de la primera línea política. Las dos victorias consecutivas de IU le llevaron a encabezar una lista con la recuperaba el Gobierno local. Sin embargo, al llegar al despacho se encontró una situación económica "muy complicada", lo que según explica el regidor, le ha marcado el paso durante el primer año de legislatura.

-¿Qué balance hace de este primer año al frente del Ayuntamiento?

-Nos encontramos en una situación bastante adversa y estamos sacando la cabeza, con lo cual el trabajo que se lleva haciendo este año tiene una valoración positiva, sobre todo en lo económico. Todo viene marcado precisamente por esa situación tan complicada que nos encontramos.

-¿Qué sintió al ver que pasaba de hacer oposición frente a una mayoría absoluta a tenerla usted?

-La verdad es que fue un vuelco importante. Yo no estuve en la anterior corporación con lo cual yo no trabajé como oposición. Y yo lo único que me planteé fue el reto desafiante de alcanzar la alcaldía. Y lo conseguimos, por lo que estamos muy contentos. Sin embargo, por la otra parte, (IU), yo creo que con el resultado tan adverso que encontraron, pues lo lógico es que hubiera habido responsabilidades internas.

-Cosa que no pasó...

-No, no pasó. Y cuando se piden dimisiones a otros, lo lógico es mirarse un poco para el ombligo y saber cómo responde el pueblo, pues saber actuar también cuando las cosas no te van de cara. Pero bueno, eso ya son cuestiones de otra organización.

-Dice que llegaron al Gobierno y descubrieron una situación adversa. ¿Qué se encontró al llegar al Ayuntamiento?

-Desde el punto de vista económico, lo fundamental es que había dos préstamos planteados por la Corporación anterior. Uno era un préstamo de 370.000 euros que fue pedido a Cajastur. Y había otro préstamo de 428.000 euros que se pidió al Ministerio de Hacienda. Como te digo, de 428.000 euros, pero es que aún así todavía quedaban una serie de pagos a proveedores por alrededor de 250.000 euros que estaban encima de la mesa pendientes de pagar. Es muy triste llegar a un ayuntamiento, coger el teléfono y que alguien te diga «oye, aquí debéis 3.000, aquí debéis 4.000, aquí hay 4.500, aquí hay…». Fue una situación muy incómoda, sobre todo para el que llega en ese momento.

-¿Alguna sorpresa más?

-Creo que la gestión económica de IU fue nefasta y lo que eso trajo como consecuencia fue una aplicación de un IBI brutal sobre los vecinos, que son los que realmente están pagando las consecuencias, y una subida de la viñeta también del setenta y pico por ciento.

-¿Cómo han sido estos doce meses de gestión?

-Lo primero fue tratar el aspecto económico. Lo que hicimos, fundamentalmente, fue establecer un control muy importante del gasto. Había gasto que estaba desbordado. Entonces, lo que hicimos fue aplicar una serie de medidas para controlar el gasto y terminar el año con una situación más beneficiosa de cara a pagar los préstamos existentes.

-¿Cómo están ahora las arcas municipales?

-Bueno, están un poco mejor. Estamos cerrando el año anterior y nosotros lo que queremos es transmitir a los vecinos, una vez que se haga también la liquidación, la situación en la que nos encontramos para que comprendan un poco de dónde venimos y a dónde pretendemos ir.

-¿Qué valoración hace de los 8 años de IU en el Ayuntamiento?

-Yo creo que hay formas de gobernar y vaya por delante que yo respeto mucho a Izquierda Unida. Los cuatro años primeros fueron ciertamente aceptables, pero creo que a partir de esa primera legislatura de Izquierda Unida, yo creo que hubo un descontrol, sobre todo en el gasto. Ese descontrol fue lo que provocó precisamente todas estas situaciones económicas que tenemos ahora. En la segunda parte de la legislatura de Izquierda Unida se equivocó, se equivocó mucho.

-Hablemos de proyectos concretos. El Angliru es el gran atractivo del municipio a nivel turístico. ¿Qué planes tienen?

-Lo primero que tenemos que hacer, porque es otra cuestión heredada, es sacar a la licitación de nuevo lo que es el albergue, porque ahí quedó también una situación bastante irregular. No se abría, no se cumplían con las obligaciones por parte del arrendatario... Ahora mismo estamos en el proceso de reorganizar eso para volver a sacarlo a licitación y que funcione. Es muy importante porque hay que reconocer que en Riosa estamos en una situación en cuanto a hostelería de una cierta decadencia. Pretendemos sacar el albergue de nuevo adelante para que se pueda utilizar y ser un referente en cuanto a la recepción de visitantes al angliru.

-¿Cuándo reabrirá el albergue?

-Ahora mismo no tenemos plazos concretos. Tuvimos una serie de retrasos, digamos, administrativos. Tuvimos un cambio de secretario municipal, y estuvimos un tiempo sin esta figura, que es clave para estos procesos. Esperemos que ahora podamos imprimir un poco de velocidad para sacar las cosas adelante.

-En el caso de Texeo, ¿Cómo pretenden explotar el potencial de las minas más antiguas de Europa?

-Hay un potencial muy importante, pero requiere también de una inversión de dinero. Hay que rehabilitar dos casas para hacer un alojamiento tipo albergue y, sobre todo, empezar a dinamizar desde el punto de vista de las visitas guiadas. Lo que planteamos ahora mismo es posiblemente empezar con visitas guiadas, bien sea una o dos veces al mes. Tenemos que ponernos en contacto con una empresa especializada e intentar empezar a mover un poco el turismo.

-¿Hasta que punto están condicionados por la situación económica?

-Te limita absolutamente en todo. Somos un Ayuntamiento muy pequeño en el sentido de población, pero también muy pequeño sobre todo en el sentido de que no tenemos industrias que puedan aportar en un momento determinado dinero a las arcas, por lo que el margen es muy pequeño.

-Le noto bastante pesimista.

-No, no soy pesimista. Soy escéptico en el sentido de que vas haciendo esfuerzos, muchos, y todavía se refleja muy poco. Pero no soy pesimista, todo lo contrario. Soy optimista porque aposté y apuesto por estar en Riosa: me compré una casa en Riosa, mi vida transcurrió en Riosa y soy muy optimista y ahora más que nunca porque es cierto que está llegando gente de otras latitudes que están interesándose por comprar casas, por arreglar... Pero si es verdad que estoy un poco preocupado por la marcha, por la velocidad de las cosas. La burocracia te frena mucho, la situación económica te frena más. Me gustaría hablar con más esplendor, pero es como me siento. Como ciudadano que soy, pues veo así la situación.

-Para terminar, hágame un dibujo del Riosa de dentro de tres años, cuando acabe el mandato.

-Quiero ver una Riosa que no lleve esta carga fiscal que está llevando ahora, una Riosa que seamos capaces de mantener limpia, una Riosa en la que la hostelería se anime, que haya más hosteleros que puedan apostar, que haya alguna empresina que pueda también apostar por el concejo... También me gustaría ver un Riosa con una regeneración urbana, ya que tenemos zonas bastante degradadas. Y me gustaría ver una Riosa con ánimo y con futuro, es un sitio muy bueno para quedarse a vivir y luego moverse en cualquier dirección en Asturias a trabajar. Estamos al lado del centro de Asturias y tenemos que aprovecharlo.

