Tira al suelo a golpes en plena calle a una mujer en El Entrego y acaba detenido

Grave agresión en plena calle en El Entrego. Un hombre atacó a una mujer en plena calle generando la alarma de los vecinos ante los gritos de auxilio de la víctima, que acabó siendo trasladada en ambulancia al hospital para valorar sus lesiones. El agresor fue detenido por la Policía Nacional en el lugar de los hechos.

La agresión, vista por varios testigos, ocurrió en la confluencia de la avenida de Oviedo con la calle Río Piloña, en las proximidades del taller Santa Ana de Hunosa. Pasadas las 21 horas, muchos residentes en los edificios de la zona se vieron sobresaltados por los gritos de auxilio de una mujer. A partir de ahí se sucedieron las llamadas a los servicios de emergencias.

Algunos de los testigos de los hechos pudieron ver cómo "el hombre tiraba al suelo a la mujer a golpes y ella no era capaz de levantarse". Ante la gravedad de lo presenciado, no dudaron en poner en conocimiento de las autoridades los hechos. El agresor "estaba muy alterado", afirman quienes vieron lo sucedido. Los testigos contactados por este periódico no pueden precisar si el agresor era conocido por ella o mantiene o mantuvo algún tipo de relación con la agredida, algo que debe investigar la Policía para determinar si se trata de un delito de violencia de género, una de las hipótesis barajadas.

Una vez llegaron los agentes, se llevaron esposado al hombre mientras que la mujer, ya consciente y cuyo estado no parecía revestir gravedad, era atendida por personal sanitario antes de ser llevada al hospital para su exploración. Se trata de una vecina de la zona.