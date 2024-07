Un camionero como una cuba: conducía en zigzag y superó en 10 veces la tasa de alcoholemia

En automoción, hay un tipo de camión que se llama "cuba", un depósito para transportar líquidos. Pero en esta ocasión, la cuba no era el camión, sino su conductor. La Guardia Civil de Asturias detuvo el pasado uno de julio a un caminero en la A-66 que supero en 10 veces la tasa de alcohol permitida. Se le investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial (conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas) y otro de conducción temeraria.

Según explicaron desde la Benemérta, hacia las 20.00 horas, del lunes 1 de julio, la Central Operativa de Tráfico (COTA) de Asturias, comenzó a recibir alertas de diversos conductores que circulaban por la Autovía A-66 en las que se comunicaba la presencia de un camión articulado de transporte de mercancías, cuyo conductor circulaba de forma anómala por dicha

autovía, en sentido Sevilla. En las llamadas se comunicaba que en esos momentos atravesaba la zona del túnel del Padrún, y que lo hacía invadiendo en repetidas ocasiones ambos carriles destinados al mismo sentido de la circulación. Igualmente, los alertantes comunicaron que, debido a la forma zigzagueante de conducción, se habían producido retenciones en la circulación.

De forma inmediata, la Guardia Civil articuló un dispositivo con el fin de garantizar la integridad física de los usuarios de la vía y restablecer la seguridad vial, desplazándose hacia el lugar efectivos del Destacamento de Tráfico de Mieres, más próximo al lugar de los hechos. Una vez llegados a la zona, estos verificaron la presencia del camión circulando a una velocidad anormalmente reducida, que no permitía el adelantamiento seguro de otros vehículos y con grave riesgo para seguridad vial.

Debido al potencial peligro creado para la seguridad vial y al hecho de que el conductor del camión articulado no obedecía las reiteradas órdenes e indicaciones de los agentes, éstos optaron por cortar la circulación de la plataforma y tras realizar diversas maniobras de aproximación al camión lograron interceptarlo en el kilómetro 57,000 y posteriormente sacarlo de la autovía.

Una vez identificado su conductor y presentar una sintomatología compatible y evidente de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, fue requerido para someterse a las pruebas de detección legalmente establecidas, arrojando una tasa que superaba en más de diez veces la tasa permitida de 0,15 mg/l. para los conductores profesionales. La conducción de forma temeraria que realizó esta persona, originó un peligro potencial a la circulación, durante unos 18 kilómetros, atravesando el túnel de "El Padrún" y originando retenciones importantes en la circulación.

No es la primera vez para este hombre. Según se pudo conocer tras su identificación, no es la primera vez que el investigado, un vecino de Madrid de 47 años, conduce bajo los efectos de alcohol, tratándose de un conductor reincidente en este tipo de delito vial. Además, el conductor carecía de autorización administrativa para ejercer la conducción, por no tener efectuado el curso de reeducación de seguridad vial obligado por sentencia judicial previa.

Las diligencias instruidas, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial (conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y conducción temeraria) fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pola de Lena. El vehículo fue inmovilizado a disposición de la autoridad judicial. En el ámbito administrativo, fue denunciado por circular careciendo de validez de la autorización para conducir; siendo remitida a la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias. Esta persona se enfrenta a penas de tres a seis meses de prisión o multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.