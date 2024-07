Sotrondio quiere "bailar toda la noche"

Sotrondio está de fiesta. Y como en toda buena fiesta que se precie, las charangas son parte fundamental. Grupos que dan color y alegría y siembran de música las calles de los pueblos. En San Martín del Rey Aurelio son protagonistas gracias al Concurso Nacional de Charangas, que cumple su novena edición. Un certamen que ayer, sábado, reunió a cientos de personas para disfrutar de la música y las creaciones de hasta cinco formaciones procedentes de toda España. "Presta mucho ver así el pueblo", señalaba Pablo Cuesta, del comité organizador.

La cita arrancó a las once con un pasacalles. Una hora más tarde llegaba la presentación y las actuaciones. "Balloo’s Band", de Elda (Alicante); "Los metralletas", de Alcolea de la Cinca (Huesca); "Noniná", de Málaga; "Pacharanga", de León; y "Stacazza", de Herencia y Villarta de San Juan (Ciudad Real) fueron las charangas elegidas. Todos ellos, unidos a las peñas de Sotrondio, hicieron del certamen una jornada lúdica y plena de diversión.

Pedro Durán y Nerea Vázquez fueron los maestros de ceremonias. Con su humor ácido arrancaron carcajadas a los cientos de personas que abarrotaban la plaza del Ayuntamiento. Pero los que levantaron a ese público de sus asientos fueron los integrantes de las charangas protagonistas.

«Balloo’s Band» cierra su actuación ante un entregado público. | A. Velasco / Andrés Velasco

Arrancaron "Balloo’s Band", que empezaron con la sintonía de "Aquí no hay quien viva", para seguir con la de "Los Serrano", pasar del "Torero" de Chayanne a la discotequera "Flying Free", o hacer un recorrido por el mundo sonoro de Disney. El público estaba entregado. Cuando de la charanga brotó la melodía que cantaban Sonia y Selena, no hubo asistente que no bailara, saltara o coreara el "Yo quiero bailar toda la noche".

Tras ellos fueron los manchegos de "Stacazza", que hasta llegaron al "Joker"; los leoneses de "Pacharanga", que prometieron fiesta, los malagueños "Noniná" con su arte andaluz, para cerrar con "Los Metralletas", que trajeron un autobús de amigos desde Huesca.

Tras repartirse las 2.000 raciones de paella que se sirvieron en la interminable mesa montada en la calle principal de Sotrondio, por la tarde llegó el turno de los pasacalles por las vías y bares de la localidad. Las charangas iban acompañadas de los peñistas –más de 1.200–, y también de los visitantes. Por la noche estaba previsto el reparto de los premios –8.500 euros en total–, después de haber repartido el color, la música (y también la sidra y la cerveza) que llenaron Sotrondio de alegría durante una jornada festiva para recordar.

