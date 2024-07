Miguel Fernández, alcalde de Caso: "Vivimos en un parque natural por el trabajo de los ganaderos, no por lo que hace alguien en un despacho en Oviedo o Bruselas"

Miguel Fernández (PSOE) revalidó hace un año la mayoría absoluta que ya había conseguido la primera vez que encabezó las listas electorales en Caso, en 2019. Su concejo apenas tiene 1.500 habitantes, muy repartidos en una superficie (307 kilómetros cuadrados) casi tan grande como los otros cuatro concejos del valle del Nalón (Langreo, San Martín, Laviana y Sobrescobio) juntos.

-Primer año de este nuevo mandato, ¿Qué cosas se han podido ya hacer, y cuáles no?

-Ahora mismo estamos avanzando y viendo fructificar proyectos en los que ya llevábamos mucho tiempo trabajando. Algunos venían de fondos de Transición Ecológica. Por ejemplo, tenemos un proyecto ya muy avanzado de 1,2 millones, para la eficiencia energética de todo el entorno del centro de interpretación del parque de Redes, del albergue municipal, que ha vuelto a abrir, y de las piscinas. Me preocupa, por otra parte, el retraso en el tema de la residencia geriátrica pública, para la cual ya tenemos casi todos los terrenos comprados, a excepción de una última finca, la más chiquitina. Son inversiones grandes, y los ayuntamientos pequeños tenemos problemas para poder gestionarlas.

-Un problema que denuncian muchos alcaldes: el exceso de burocracia...

-Somos un concejo con un presupuesto anual de 1,8 millones, imagínate gestionar proyectos que llegan a esta cantidad. Las ayudas que nos vienen de Europa son muy buenas, pero al mismo tiempo hay que regular, que reducir, el papeleo que conllevan.

-A esto se une que a veces hay incluso escasez de personal municipal... ¿Ha tenido problemas de este tipo Caso?

-Es uno de los males de los ayuntamientos pequeños. Es normal que una persona que llega aquí y trabaja bien, demuestra su valía, quiera progresar y optar a estar en un Ayuntamiento mayor. Aquí, por ejemplo, llegamos a estar sin secretario municipal desde octubre del 22 a junio del 23. Esto, unido a la cuestión de la burocracia, cada vez mayor... También está ahí el problema de la Ley de Contratos.

-¿A qué se refiere?

-La criticamos todos, pero nadie intenta mejorarla. Entiendo que una ley de contratos debe ser garantista, pero al mismo tiempo, subiendo todos los contratos a una plataforma general, puedes caer en manos de empresas a las que al final no les interesa la obra, hay renuncias... y eso ahora, con los plazos por ejemplo de las ayudas de Europa, es inviable. No favorece para nada la contratación de empresas locales, más cercanas, con las que en realidad tendrías más facilidad de que se ejecutasen los trabajos.

-Volviendo a la cuestión de la residencia, ¿de qué tipo de proyecto hablamos?

-Siempre defendimos que fuera una instalación de unas 38, 40 plazas, sería suficiente. Tenemos ya prácticamente todos los terrenos, ya son municipales, están aquí mismo en El Campu, siempre he pensado que este tipo de equipamientos es importante que estén en una población, que la gente tenga acceso a la vida del pueblo. Estaría en la red del ERA (Establecimientos Residenciales Asturianos), y la idea sería que fuera una residencia con habitaciones o apartamentos individuales, para que cada persona pueda hacer su vida, pero con el apoyo de la gente que trabaje en ella. Estar en tu casa, pero atendido.

-Siempre ha denunciado el déficit de infraestructuras del concejo. ¿Cómo está la reparación de la carretera de la Collá d'Arniciu?

-Se ha empezado ahora con las expropiaciones del tramo entre Bueres y La Marea, ya en Piloña, el segundo tramo de la reparación integral (el primero ya está ejecutado, entre El Campu y Bueres). Es una buena noticia.

-Otra carretera, la de Tarna.

-Es una asignatura pendiente para todos. Mi postura es clara. Ampliar y mejorar cinco, diez curvas, y reparación del asfaltado y de la señalización. No hace falta que se ensanche en todos lados. Pero hace ya muchos años que no se arregla en condiciones, solo parches. Y es necesario hacerlo. También es necesario seguir con el tema de las mejoras en las infraestructuras de agua.

-Caso, con el embalse de Tanes, da de beber a Asturias, pero hay pueblos a veces con dificultades en el suministro...

-Eso es. Sigue siendo importante invertir ahí, con el apoyo de Cadasa (Consorcio de Aguas de Asturias). Hay que hacer cosas en zonas como Caleao, en Bueres, Nieves y Govezanes... también Orlé. También hay que mejorar en cuestiones de saneamiento.

-Uno de los pilares de la economía casina es la ganadería. Esta misma semana el tribunal europeo avalaba la prohibición de los controles del lobo...

-Quiero decir que nadie quiere exterminar al lobo, eso que quede claro. Pero también creo que debe haber controles. Debería ayudarse, favorecerse, la ganadería extensiva, que es la que tenemos aquí. No podemos obviar que si vivimos en un parque natural, Reserva de la Biosfera, lo hacemos porque este paisaje lo preservaron y lo crearon en gran parte los ganaderos y su actividad. No alguien desde su despacho, en Oviedo, en Madrid o en Bruselas. Es gracias a los vecinos y vecinas que lucharon y nos dejaron este paisaje. Ahora, los listos somos incapaces de mantenerlo.

-Otra cuestión que está sobre la mesa, la línea eléctrica de refuerzo, que ha sido muy criticada.

-Creo que no se entendió muy bien, y que hubo muchos comentarios. El 27 de julio de 2023 se aprobó en el Pleno municipal, todos a favor, salvo la abstención de IU. A partir de ahí, luego se presentó una moción, de IU, pidiendo que esta línea, que vendría por la zona de la Collá d'Arniciu, se ejecutase soterrada, aprovechando las obras que en un futuro se van a hacer en la carretera. Se aprobó la moción, creo que por unanimidad. Luego hubo reuniones con el Principado, nos dijeron que una obra no puede supeditar la otra. Solicitamos entonces que tuviera el menor impacto posible, son torres de 9 metros, no son de alta tensión como se dijo. Ahora, además, tenemos dos informes jurídicos, que vienen a decir que el proyecto ya está aprobado, si bien la parroquia de Bueres, Nieves y Govezanes está en contra, y pasa por ahí.

-¿Piensa que esa línea es necesaria?

-Para nosotros es algo que se necesita, más en estos tiempos. En este concejo padecemos habitualmente, ejemplo de ello este mismo verano, apagones bruscos. Son perjudiciales para todos, hace poco estuvimos muchas horas sin luz en todo el concejo. Es un tema que me molesta y me entristece, porque creo que se me juzgó sesgadamente.

-De la ganadería a turismo, el otro pilar de la economía local... No depende de ustedes, es cuestión regional, pero ¿Para cuándo el arreglo del parador de Brañagallones?

-Brañagallones es un emblema, y tienen un proyecto importante para su reparación, para que pueda seguir funcionando tan bien como lo hace. Esperamos que se pueda hacer lo antes posible. Tenemos también otro proyecto importante en cartera, el del Camín Real de Campo de Caso al Tozu.

-¿En qué consiste?

-Es la recuperación de esa red de senderos, de pequeñas infraestructuras, algunos de ellos datan de la etapa medieval. Es un proyecto que hemos presentado a los fondos europeos, y que esperamos que nos aprueben. Serían 1,8 millones de euros, que también incluiría más caminos, por ejemplo se mejoraría la seguridad en la subida de Brañagallones. Beneficiaría a todos, a ganaderos, a vecinos, a visitantes. Estamos también ahora impulsando el plan turístico comarcal con la Mancomunidad, que incluye varias actuaciones en Caso.

-Más turismo: el embalse de Tanes ya tiene uso deportivo, este lunes se firma el contrato para el uso turístico...

-Sin ser la panacea, pienso que va a ser un antes y un después en la oferta de actividades en la zona. Vas a poder ir de ruta, a comer, a conocer la naturaleza, y también ahora a navegar, llegando con la canoa a algunas zonas casi desconocidas del parque. Sin renunciar a la calidad del agua, creo que a la larga va a poder ser un beneficio para la gente de este territorio. En cuanto al tema deportivo, pienso que hicimos bien en apoyarnos en la Federación Asturiana de Piragüismo, que siempre se ha portado con gran seriedad.

