Mieres defiende la "legalidad" de todos los contratos del Conservatorio

El Ayuntamiento ha salido al paso de la denuncia de dos profesores del Conservatorio de Mieres, apoyada por el sindicato CSIF, y que ha dado como resultado la investigación por parte de Trabajo de la situación contractual de otro docente del centro. El Gobierno local mierense ha asegurado que "todo el personal del Conservatorio/Escuela de la Música del Ayuntamiento está contratado conforme a la legalidad vigente".

Los portavoces municipales, además, han indicado que "es irresponsable generar dudas sobre el buen trabajo que está desarrollando el centro, cuyo éxito, además, está avalado no solo por la calidad de sus trabajos sino por las cifras de matrícula". "Su prestigio es evidente y está fuera de toda duda", agregaron.

Desde el gobierno local también apuntaron hacia el CSIF. "Su denuncia no tiene ni pies ni cabeza: pretende responsabilizar al Ayuntamiento de una actividad que no organiza ni es de su competencia pero que este sindicato intenta instrumentalizar dentro de su particular campaña de denuncias falsas". Y fueron más allá: "esta denuncia del CSIF no es un hecho aislado, ya que llevan semanas presentando todo tipo de quejas, muchas de ellas de forma gratuita, con el único objetivo de intentar aumentar la crispación en el Ayuntamiento de forma tan gratuita como irresponsable".

