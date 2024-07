Una plaga de pulgas obliga a cerrar los parques de Riaño

Una plaga de pulgas ha obligado este viernes a cerrar todos los parques infantiles del distrito langreano de Riaño. Las zonas de juegos del parque de La Cooperativa, el parque de Sedes y el parque de Piedra, han permanecido varias horas precintadas por la Policía Local de Langreo. El pasado jueves una familia de Riaño daba la voz de alarma. La familia acude habitualmente con sus hijos al parque de Piedra y en los últimos días habían detectado que después de estar jugando en esta zona llegaban a casa con picaduras de pulga. La familia se puso en contacto con el Ayuntamiento de Langreo y se decidió actuar en las tres zonas de juegos infantiles del distrito, “porque las pulgas se expanden muy rápido de un espacio a otro”, explicó el concejal de Obras y Servicios Operativos, Pablo Álvarez.

Operarios de los servicios municipales fumigaron los tres parques a primera hora de este viernes y los recintos quedaron precintados durante varias horas debido a que los productos utilizados son tóxicos.

El problema de las pulgas en los parques infantiles lo achaca el concejal a la presencia de perros sueltos en estas zonas. “En Riaño hay un espacio específico para que los perros puedan estar sueltos”, explicó Álvarez. El concejal entiende que los propietarios paseen con sus mascotas por las zonas verdes del concejo, pero “deben hacerlo con ellos atados y no hacerlo cerca de las zonas de juegos infantiles”.

Los vecinos que paseaban por la zona la mañana de este viernes agradecieron la rápida respuesta de los servicios municipales. Muchos de ellos no sabían la causa de que los parques estuviesen cerrados pero una vez conocida aplaudían la decisión de fumigar. Una de las vecinas de la zona, Celina de Lurdes, explicaba que ella misma tiene tres perros “y tienen que salir y correr, no los vas a tener en casa”, pero también señalaba que no paseaba con ellos y mucho menos los soltaba en zonas cercanas a los juegos infantiles.